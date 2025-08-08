В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени российские системы ПВО ликвидировали 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, из общего числа сбитых дронов 11 были уничтожены на юге страны.
Восемь беспилотников ликвидировали в Краснодарском крае. Два дрона были нейтрализованы над акваторией Азовского моря, один — на территории Республики Адыгея. Из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливал работу аэропорт Сочи и была закрыта граница с Абхазией. В связи с этим на пропускном пункте скопилась длинная пробка. Подробнее об автомобильном заторе на границе — в материале URA.RU.
Беспилотники у границы: КПП временно закрыли
Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на российско-абхазской границе был временно закрыт днем 8 августа в связи с возникшей угрозой со стороны украинских беспилотников. Соответствующее решение было принято в ходе согласования между российскими и абхазскими властями. Впоследствии пресс-служба Службы государственной безопасности Абхазии проинформировала, что движение через пункт пропуска «Псоу» возобновлено, а пересечение государственной границы осуществляется в стандартном режиме.
Двухкилометровая пробка: туристы застряли на границе
На российско-абхазском пограничном переходе «Псоу» в районе контрольно-пропускного пункта было зафиксировано большое скопление автомобилей, протяженность которого составляет порядка двух километров. В результате временного закрытия КПП «Псоу» значительное количество отдыхающих оказалось заблокировано на границе.
Кроме того, движение пассажирских поездов и электричек между Россией и Абхазией также было временно приостановлено. Несмотря на снятие ограничения на пропуск через КПП «Псоу», возле пункта все еще сохраняются очереди. Туристы с обеих сторон границы отмечают, что время ожидания для пересечения границы достигает двух часов.
Другие детали: бензиновый коллапс и задержки рейсов
Кроме того, в Адлере из-за угрозы, связанной с беспилотниками ВСУ, было принято решение о временном закрытии ряда автозаправочных станций. Это привело к росту цен на топливо со стороны других операторов. Ранее работа автомобильного пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией также была временно приостановлена.
Помимо этого, ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Сочи были сняты. В период действия режима "Ковер" 17 самолетов были перенаправлены на альтернативные аэродромы. В настоящее время отмечается задержка 60 вылетов, в связи с чем пассажиры ожидают отправления, размещаясь на полу в зале ожидания.
