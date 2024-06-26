Мясоперерабатывающее предприятие Кургана делало фарш из голов скота

Курганские мясники шокировали новым кулинарным трендом — вместо мяса для фарша они использовали головы скота. Эксперты Россельхознадзора раскрыли необычную практику местного предприятия, где из 90 кг голов получили 45 кг фарша, минуя стандарты ГОСТа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники мониторинговой группы отдела внутреннего ветеринарного надзора Уральского межрегионального управления, проанализировав данные ФГИС «ВетИС», выявили нарушение на курганском мясоперерабатывающем предприятии. «Установлено, что уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий Кургана 19 июня оформило ветеринарные сопроводительные документы, по которым при производстве 45 кг фарша мясного „Домашний“ категории Б было использовано 90 кг голов свиных и говяжьих», — уточнили в Россельхознадзоре.
Как отмечают специалисты, в составе фарша должно преобладать мышечное мясо (60-80%). Однако уполномоченное лицо предприятия решило поступить иначе. Куда делись костные остатки и каково их предназначение — остается загадкой, уточнили в ведомстве.
Россельхознадзор уже принял меры: уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение. Его регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена до выяснения обстоятельств.
URA.RU ранее писало, что кафе быстрого питания «Шашлычный дворик» в Кургане получило предостережение от управления Россельхознадзора. Бизнесмен не был зарегистрирован в системе, которая отслеживает качество продукции.
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Курганские мясники шокировали новым кулинарным трендом — вместо мяса для фарша они использовали головы скота. Эксперты Россельхознадзора раскрыли необычную практику местного предприятия, где из 90 кг голов получили 45 кг фарша, минуя стандарты ГОСТа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сотрудники мониторинговой группы отдела внутреннего ветеринарного надзора Уральского межрегионального управления, проанализировав данные ФГИС «ВетИС», выявили нарушение на курганском мясоперерабатывающем предприятии. «Установлено, что уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий Кургана 19 июня оформило ветеринарные сопроводительные документы, по которым при производстве 45 кг фарша мясного „Домашний“ категории Б было использовано 90 кг голов свиных и говяжьих», — уточнили в Россельхознадзоре. Как отмечают специалисты, в составе фарша должно преобладать мышечное мясо (60-80%). Однако уполномоченное лицо предприятия решило поступить иначе. Куда делись костные остатки и каково их предназначение — остается загадкой, уточнили в ведомстве. Россельхознадзор уже принял меры: уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение. Его регистрация в ФГИС «Меркурий» приостановлена до выяснения обстоятельств. URA.RU ранее писало, что кафе быстрого питания «Шашлычный дворик» в Кургане получило предостережение от управления Россельхознадзора. Бизнесмен не был зарегистрирован в системе, которая отслеживает качество продукции.