Губернатор Моор поздравил Максима Афанасьева с избранием на пост мэра Тюмени

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Заседание городской думы. Тюмень , моор александр
Губернатор Александр Моор был уверен, что город возглавит достойный человек Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Максима Афанасьева с должностью главы города. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю Максима Афанасьева с избранием на пост главы Тюмени! Вчера на встрече с молодежью на форуме „Утро“ сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся», — говорится в сообщении.

Максим Афанасьев вступит в новую должность 1 июля. За назначение Максима Афанасьева на пост главы города проголосовал 31 депутат тюменской городской думы из 32. Ранее главой Тюмени был Руслан Кухарук, который перешел на должность врио губернатора ХМАО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Максима Афанасьева с должностью главы города. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю Максима Афанасьева с избранием на пост главы Тюмени! Вчера на встрече с молодежью на форуме „Утро“ сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся», — говорится в сообщении. Максим Афанасьев вступит в новую должность 1 июля. За назначение Максима Афанасьева на пост главы города проголосовал 31 депутат тюменской городской думы из 32. Ранее главой Тюмени был Руслан Кухарук, который перешел на должность врио губернатора ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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