Губернатор Моор поздравил Максима Афанасьева с избранием на пост мэра Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Максима Афанасьева с должностью главы города. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю Максима Афанасьева с избранием на пост главы Тюмени! Вчера на встрече с молодежью на форуме „Утро“ сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся», — говорится в сообщении.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Максима Афанасьева с должностью главы города. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю Максима Афанасьева с избранием на пост главы Тюмени! Вчера на встрече с молодежью на форуме „Утро“ сказал, что администрацию областной столицы возглавит достойный человек. Не ошибся», — говорится в сообщении. Максим Афанасьев вступит в новую должность 1 июля. За назначение Максима Афанасьева на пост главы города проголосовал 31 депутат тюменской городской думы из 32. Ранее главой Тюмени был Руслан Кухарук, который перешел на должность врио губернатора ХМАО.