В Кургане прошла ярмарка вакансий
В Кургане прошла ярмарка вакансий. На мероприятии жителям рассказывали про вакансии представители машиностроительного завода, «Курганприбора», «Корвета» и других организаций и предприятий. Также были представители военкомата и силовых структур. О том, как прошла ярмарка, рассказывает корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
Курганцы прогуливаются по ярмарке в поиске работы
Некоторые курганцы приходят на ярмарку, чтобы уйти в другую сферу
Одна из курганских учителей получила предложение поработать страховым агентом
Завод "Курганприбор" ищет новых сотрудников
Предприятие "Курганмашзавод" ищет инженеров и конструкторов
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