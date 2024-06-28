Ярмарка вакансий: курганцев зовут работать на заводах и служить по контракту. Фоторепортаж

Курганские заводы и военкомат пришли на ярмарку вакансий за новыми сотрудниками
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошла ярмарка вакансий
В Кургане прошла ярмарка вакансий Фото:

В Кургане прошла ярмарка вакансий. На мероприятии жителям рассказывали про вакансии представители машиностроительного завода, «Курганприбора», «Корвета» и других организаций и предприятий. Также были представители военкомата и силовых структур. О том, как прошла ярмарка, рассказывает корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

Курганцы прогуливаются по ярмарке в поиске работы
Курганцы прогуливаются по ярмарке в поиске работы
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Некоторые курганцы приходят на ярмарку, чтобы уйти в другую сферу
Некоторые курганцы приходят на ярмарку, чтобы уйти в другую сферу
Фото:
Одна из курганских учителей получила предложение поработать страховым агентом
Одна из курганских учителей получила предложение поработать страховым агентом
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Завод "Курганприбор" ищет новых сотрудников
Завод "Курганприбор" ищет новых сотрудников
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Предприятие "Курганмашзавод" ищет инженеров и конструкторов
Предприятие "Курганмашзавод" ищет инженеров и конструкторов
Фото:

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В Кургане прошла ярмарка вакансий. На мероприятии жителям рассказывали про вакансии представители машиностроительного завода, «Курганприбора», «Корвета» и других организаций и предприятий. Также были представители военкомата и силовых структур. О том, как прошла ярмарка, рассказывает корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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