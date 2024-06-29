Украинцев готовят к 12-часовым отключениям электричества зимой

Директор YASNO: из-за дефицита в энергосистеме света не будет 12 часов в сутки

29 июня 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Зимой украинцам будут отключать свет на 12 часов из-за дефицита в энергосистеме страны, заявил Коваленко Фото: Илья Московец © URA.RU На Украине зимой может возникнуть дефицит электроэнергии. Света в домах может не быть по 12 часов в сутки. Об этом сообщил директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. «Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35% <…> — 12 часов без света», — заявил Коваленко в интервью украинскому изданию «Дело». По его словам, при условии приоритета подпитки критической инфраструктуры зимой, для потребителей дефицит электроэнергии составит 50%. Тогда украинцам не избежать отключения света на пол дня. Коваленко также отметил, что ситуация может ухудшиться, если не удастся восстановить разрушенные энергетические мощности. Украинцы также могут не ждать хороших прогнозов, если страна не договориться об импорте электроэнергии. Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей страны, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Но для того, чтобы восстановить украинские энергетические системы, властям понадобятся миллиарды долларов и почти год работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине зимой может возникнуть дефицит электроэнергии. Света в домах может не быть по 12 часов в сутки. Об этом сообщил директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. «Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35% <…> — 12 часов без света», — заявил Коваленко в интервью украинскому изданию «Дело». По его словам, при условии приоритета подпитки критической инфраструктуры зимой, для потребителей дефицит электроэнергии составит 50%. Тогда украинцам не избежать отключения света на пол дня. Коваленко также отметил, что ситуация может ухудшиться, если не удастся восстановить разрушенные энергетические мощности. Украинцы также могут не ждать хороших прогнозов, если страна не договориться об импорте электроэнергии. Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что даже в случае полной потери всех генерирующих мощностей страны, кроме автономных, «тотального блэкаута» не будет. Но для того, чтобы восстановить украинские энергетические системы, властям понадобятся миллиарды долларов и почти год работ.