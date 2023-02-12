В Раде подсчитали сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

Депутат Рады: на восстановление энергосистемы Украины уйдут миллиарды долларов
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Наиболее тяжелая ситуация с энергосистемой в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов и около года. Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк

«Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени — до года, и миллиарды долларов», — заявил Нагорняк в эфире телеканала «Рада». По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, увеличение генерации позволяет не использовать графики, поэтому на большей части Украины электричество будет работать 24 часа. Наиболее тяжелая ситуация в Одесской и Харьковской областях.

Российская армия наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. В декабре в Киеве были аварийные отключения света, передает деловое издание «Взгляд». Минимальный срок полного восстановления энергетической системы Украины составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. В стране собираются построить малые электростанции для решения проблемы.

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Для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов и около года. Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк «Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени — до года, и миллиарды долларов», — заявил Нагорняк в эфире телеканала «Рада». По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, увеличение генерации позволяет не использовать графики, поэтому на большей части Украины электричество будет работать 24 часа. Наиболее тяжелая ситуация в Одесской и Харьковской областях. Российская армия наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. В декабре в Киеве были аварийные отключения света, передает деловое издание «Взгляд». Минимальный срок полного восстановления энергетической системы Украины составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. В стране собираются построить малые электростанции для решения проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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