В Раде подсчитали сроки и стоимость восстановления энергосистемы Украины

Депутат Рады: на восстановление энергосистемы Украины уйдут миллиарды долларов

12 февраля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Наиболее тяжелая ситуация с энергосистемой в Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов и около года. Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк «Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени — до года, и миллиарды долларов», — заявил Нагорняк в эфире телеканала «Рада». По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, увеличение генерации позволяет не использовать графики, поэтому на большей части Украины электричество будет работать 24 часа. Наиболее тяжелая ситуация в Одесской и Харьковской областях. Российская армия наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. В декабре в Киеве были аварийные отключения света, передает деловое издание «Взгляд». Минимальный срок полного восстановления энергетической системы Украины составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. В стране собираются построить малые электростанции для решения проблемы.

Для восстановления энергетической системы Украины понадобятся миллиарды долларов и около года. Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк «Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени — до года, и миллиарды долларов», — заявил Нагорняк в эфире телеканала «Рада». По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, увеличение генерации позволяет не использовать графики, поэтому на большей части Украины электричество будет работать 24 часа. Наиболее тяжелая ситуация в Одесской и Харьковской областях. Российская армия наносит удары по военным и энергетическим объектам в ходе спецоперации на Украине. В декабре в Киеве были аварийные отключения света, передает деловое издание «Взгляд». Минимальный срок полного восстановления энергетической системы Украины составляет минимум год, сообщал директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко. В стране собираются построить малые электростанции для решения проблемы.