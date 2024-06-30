Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео

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Ольгу Гайдукову уволили одним днем из-за видео в соцсети
Ольгу Гайдукову уволили одним днем из-за видео в соцсети Фото:

28-летняя сотрудница полиции из Ростовской области Ольга Гайдукова была уволена после публикации видео о зарплате полицейских, которое набрало более миллиона просмотров в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщила telegram-канал Baza.

«Один из руководителей управления пытался заставить Олю удалить свою соцсеть. Оля отказалась. Тогда ей сказали писать рапорт, что она и сделала», — говорится в сообщении. Гайдукову уволили тем же днем.

Девушка призналась, что ожидала возможных проблем после публикации, но надеялась на менее строгие меры, такие как выговор. Несмотря на увольнение, Гайдукова не испытывала сильного разочарования, поскольку уже планировала покинуть службу. 

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28-летняя сотрудница полиции из Ростовской области Ольга Гайдукова была уволена после публикации видео о зарплате полицейских, которое набрало более миллиона просмотров в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщила telegram-канал Baza. «Один из руководителей управления пытался заставить Олю удалить свою соцсеть. Оля отказалась. Тогда ей сказали писать рапорт, что она и сделала», — говорится в сообщении. Гайдукову уволили тем же днем. Девушка призналась, что ожидала возможных проблем после публикации, но надеялась на менее строгие меры, такие как выговор. Несмотря на увольнение, Гайдукова не испытывала сильного разочарования, поскольку уже планировала покинуть службу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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