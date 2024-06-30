Автобусы пустят по параллельным улицам
В Тюмени на 17 дней изменится схема трех городских автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов №№ 57, 57д и 88, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации.
«С 5 по 22 июля 2024 года маршруты №№ 57, 57д, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда. Объезд будет организован в связи с выполнением работ по улице Геологоразведчиков», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что два участка улиц в Тюмени перекроют до конца месяца. Изменения затронут улицы Пугачева и Свободы.
Новая схема учтет все необходимые остановки
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