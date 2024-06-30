30 июня 2024
29 июня 2024

В Тюмени изменится схема движения трех автобусов. Карта

Из-за ремонта сетей в Тюмени на две недели изменят схему трех маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы пустят по параллельным улицам
Автобусы пустят по параллельным улицам Фото:

В Тюмени на 17 дней изменится схема трех городских автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов №№ 57, 57д и 88, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации.

«С 5 по 22 июля 2024 года маршруты №№ 57, 57д, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда. Объезд будет организован в связи с выполнением работ по улице Геологоразведчиков», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что два участка улиц в Тюмени перекроют до конца месяца. Изменения затронут улицы Пугачева и Свободы.

Новая схема учтет все необходимые остановки
Новая схема учтет все необходимые остановки
Фото:

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В Тюмени на 17 дней изменится схема трех городских автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов №№ 57, 57д и 88, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации. «С 5 по 22 июля 2024 года маршруты №№ 57, 57д, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда. Объезд будет организован в связи с выполнением работ по улице Геологоразведчиков», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что два участка улиц в Тюмени перекроют до конца месяца. Изменения затронут улицы Пугачева и Свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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