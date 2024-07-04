В Тюменской области произошел всплеск заражений венерическими инфекциями

В Тюменской области за 2023 год резко выросло количество заболевших гонореей и сифилисом. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным специалистов, 11 подростков заразились ЗППП.
«Заболеваемость сифилисом среди населения Тюменской области увеличилась на 12,4 % в 2023 году показатель составил 10,0 против 8,9 на 100 тысяч населения в 2022 году (в 2021 г. — 9,3). <...> Заболеваемость гонореей в 2023 году увеличилась в 1,4 раза, показатель составил 16,56 против 11,66 на 100 тысяч населения в 2022 году», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще заражаться глистами. За год заболеваемость аскаридозом выросла в два раза. Рост заболеваемости паразитами зарегистрирован и среди детей.
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