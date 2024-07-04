В центре Тюмени установят торт-гигант и накормят им горожан

Торт в форме отеля приготовят на празднование Всемирного дня кондитера 20 июля
В Тюмени 20 июля на бульваре установят торт в форме отеля. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область».
«В Тюмени испекут двухметровый торт-отель. 20 июля приходите на бульвар Гостеприимства и попробуйте двухметровый десерт. Вкус начинки — сюрприз!» — указано в сообщении.
В администрации отеля подтвердили, что торт будет выполнен в форме гостинцы «Восток», пройдет акция к Международному дню торта. Вес изделия составит 35 кг.
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