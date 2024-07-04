В центре Тюмени установят торт-гигант и накормят им горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торт в форме отеля приготовят на празднование Всемирного дня кондитера 20 июля
Торт в форме отеля приготовят на празднование Всемирного дня кондитера 20 июля Фото:

В Тюмени 20 июля на бульваре установят торт в форме отеля. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». 

«В Тюмени испекут двухметровый торт-отель. 20 июля приходите на бульвар Гостеприимства и попробуйте двухметровый десерт. Вкус начинки — сюрприз!» — указано в сообщении. 

В администрации отеля подтвердили, что торт будет выполнен в форме гостинцы «Восток», пройдет акция к Международному дню торта. Вес изделия составит 35 кг. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 20 июля на бульваре установят торт в форме отеля. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область».  «В Тюмени испекут двухметровый торт-отель. 20 июля приходите на бульвар Гостеприимства и попробуйте двухметровый десерт. Вкус начинки — сюрприз!» — указано в сообщении.  В администрации отеля подтвердили, что торт будет выполнен в форме гостинцы «Восток», пройдет акция к Международному дню торта. Вес изделия составит 35 кг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...