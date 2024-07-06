Певец Feduk исполнил 10-летнюю мечту тюменки на фестивале «Мохито Fest». Видео

07 июля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

На «Мохито Fest» пришли две тысячи человек Фото: Илья Московец © URA.RU На фестивале «Мохито Fest» в Тюмени певец Feduk (Федук, настоящее имя Федор Инсаров) помог исполнить мечту фанатки, которая 10 лет хотела сфотографироваться с ним. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Фанатка рассказала, что она десять лет мечтала сфоткаться с Федуком. После этого певец со сцены поблагодарил ее за это и сказал, что после концерта они обязательно сделают фотографию», — передал журналист URA.RU. Федук исполнил около 10 своих самых популярных песен: «Море», «Откровения», «Ламбо», «Розовое вино». Две тысячи человек пришли на «Мохито Fest». Фанаты два часа прождали Федука, который был хедлайнером мероприятия. На площадке были организованы бары, кальян зона, фотобудка и спортивные игры. По словам журналиста URA.RU, певец на концерте рассказал историю про бабушку рэпера OG Buda (уроженец Тюмени), которая после его первого концерта в областной столице приготовила ему в поезд курочку. Федук уточнил, что в то время у него вообще не было денег. Ранее URA.RU писало, что на масштабном фестивале должны были выступить известные российские артисты — Feduk, Slava Marlow и Biicla. Однако за несколько дней до мероприятия организаторы отменили выступление Slava Marlow. Они сообщили, что вместо него выступит другой известный исполнитель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фестивале «Мохито Fest» в Тюмени певец Feduk (Федук, настоящее имя Федор Инсаров) помог исполнить мечту фанатки, которая 10 лет хотела сфотографироваться с ним. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Фанатка рассказала, что она десять лет мечтала сфоткаться с Федуком. После этого певец со сцены поблагодарил ее за это и сказал, что после концерта они обязательно сделают фотографию», — передал журналист URA.RU. Федук исполнил около 10 своих самых популярных песен: «Море», «Откровения», «Ламбо», «Розовое вино». Две тысячи человек пришли на «Мохито Fest». Фанаты два часа прождали Федука, который был хедлайнером мероприятия. На площадке были организованы бары, кальян зона, фотобудка и спортивные игры. По словам журналиста URA.RU, певец на концерте рассказал историю про бабушку рэпера OG Buda (уроженец Тюмени), которая после его первого концерта в областной столице приготовила ему в поезд курочку. Федук уточнил, что в то время у него вообще не было денег. Ранее URA.RU писало, что на масштабном фестивале должны были выступить известные российские артисты — Feduk, Slava Marlow и Biicla. Однако за несколько дней до мероприятия организаторы отменили выступление Slava Marlow. Они сообщили, что вместо него выступит другой известный исполнитель.