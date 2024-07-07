Курганцы собрали четыре ведра грибов на двоих (архивное фото)
Жители Курганской области собрали четыре ведра грибов за 1,5 часа. Фотографией урожая они поделились в соцсетях.
«Утренний улов. На двоих за 1,5 часа. За Керамзитным», — передает telegram-канал «Kgn45. Курган».
Ранее URA.RU писало, что в июле созревает много видов грибов. Так, к концу месяца в лесу можно найти белые грибы и сыроежки.
Столько грибов собрали за полтора часа
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