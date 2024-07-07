07 июля 2024
06 июля 2024

Курганцы похвастались урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы собрали четыре ведра грибов на двоих (архивное фото)
Курганцы собрали четыре ведра грибов на двоих (архивное фото) Фото:

Жители Курганской области собрали четыре ведра грибов за 1,5 часа. Фотографией урожая они поделились в соцсетях.

«Утренний улов. На двоих за 1,5 часа. За Керамзитным», — передает telegram-канал «Kgn45. Курган».

Ранее URA.RU писало, что в июле созревает много видов грибов. Так, к концу месяца в лесу можно найти белые грибы и сыроежки.

Столько грибов собрали за полтора часа
Столько грибов собрали за полтора часа
Фото:

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Жители Курганской области собрали четыре ведра грибов за 1,5 часа. Фотографией урожая они поделились в соцсетях. «Утренний улов. На двоих за 1,5 часа. За Керамзитным», — передает telegram-канал «Kgn45. Курган». Ранее URA.RU писало, что в июле созревает много видов грибов. Так, к концу месяца в лесу можно найти белые грибы и сыроежки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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