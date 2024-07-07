07 июля 2024

WP: в США уволили радиоведущую за интервью с Байденом по согласованным вопросам

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Байден знал, какие вопросы его ждут
Байден знал, какие вопросы его ждут Фото:

В США радиоведущая была уволена с работы из-за того, что согласилась провести интервью с президентом Джо Байденом по заранее заготовленным Белым домом вопросам. Об этом сообщили представители WURD Radio, где и была трудоустроена журналистка Андреа Лоуфул-Сандерс.

«В интервью были заданы заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает нашу практику оставаться независимым средством массовой информации, подотчетным нашим слушателям. В результате мисс Сандерс и WURD Radio взаимно согласились расстаться, причем немедленно», — передает газета The Washington Post заявление радиостанции.

Представители радиостанции заявили, что 3 июля первое интервью после дебатов Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом было организовано и согласовано независимо радиоведущей WURD. Радиостанция расположена в штате Пенсильвания и позиционирует себя как независимое СМИ.

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В США радиоведущая была уволена с работы из-за того, что согласилась провести интервью с президентом Джо Байденом по заранее заготовленным Белым домом вопросам. Об этом сообщили представители WURD Radio, где и была трудоустроена журналистка Андреа Лоуфул-Сандерс. «В интервью были заданы заранее определенные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает нашу практику оставаться независимым средством массовой информации, подотчетным нашим слушателям. В результате мисс Сандерс и WURD Radio взаимно согласились расстаться, причем немедленно», — передает газета The Washington Post заявление радиостанции. Представители радиостанции заявили, что 3 июля первое интервью после дебатов Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом было организовано и согласовано независимо радиоведущей WURD. Радиостанция расположена в штате Пенсильвания и позиционирует себя как независимое СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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