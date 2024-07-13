В ХМАО у самолета Utair после посадки лопнуло колесо

У самолета авиакомпании Utair после посадки в аропорту Березово (ХМАО) лопнуло колесо. Расследование инцидента начала Уральская транспортная прокуратура.
«12.07.2024 после посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки Березово, у воздушного судна произошел разрыв пневматики правого колеса шасси. По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Борт выполнял рейс по маршруту Тюмень — Березово. В самолете находилось 38 пассажиров, никто из них не пострадал, отметили в ведомстве.
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