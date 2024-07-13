В ХМАО у самолета Utair после посадки лопнуло колесо

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Пассажиры на борту самолета не пострадали
Пассажиры на борту самолета не пострадали Фото:

У самолета авиакомпании Utair после посадки в аропорту Березово (ХМАО) лопнуло колесо. Расследование инцидента начала Уральская транспортная прокуратура.

«12.07.2024 после посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки Березово, у воздушного судна произошел разрыв пневматики правого колеса шасси. По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Борт выполнял рейс по маршруту Тюмень — Березово. В самолете находилось 38 пассажиров, никто из них не пострадал, отметили в ведомстве.

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У самолета авиакомпании Utair после посадки в аропорту Березово (ХМАО) лопнуло колесо. Расследование инцидента начала Уральская транспортная прокуратура. «12.07.2024 после посадки Ан-24 на взлетную полосу посадочной площадки Березово, у воздушного судна произошел разрыв пневматики правого колеса шасси. По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Борт выполнял рейс по маршруту Тюмень — Березово. В самолете находилось 38 пассажиров, никто из них не пострадал, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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