В Тюмени под окнами жилой многоэтажки нашли труп

Труп обнаружили утром 15 июля
В Тюмени под окнами многоэтажного дом на улице Депутатской обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказали в регионального департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил в 6:22, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 6:32. Медики констатировали смерть», — рассказали в департаменте.
По данным очевидцев, труп нашли утром 15 июля. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.
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