14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюмени под окнами жилой многоэтажки нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп обнаружили утром 15 июля
Труп обнаружили утром 15 июля Фото:

В Тюмени под окнами многоэтажного дом на улице Депутатской обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказали в регионального департаменте здравоохранения. 

«Вызов поступил в 6:22, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 6:32. Медики констатировали смерть», — рассказали в департаменте. 

По данным очевидцев, труп нашли утром 15 июля. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. 

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В Тюмени под окнами многоэтажного дом на улице Депутатской обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказали в регионального департаменте здравоохранения.  «Вызов поступил в 6:22, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 6:32. Медики констатировали смерть», — рассказали в департаменте.  По данным очевидцев, труп нашли утром 15 июля. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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