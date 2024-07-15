Развлечения Спорт Первый матч регулярного чемпионата ХК «Зауралье» сыграет с тульским клубом «АКМ» 16 июля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 + Первый матч в новом сезоне курганские хоккеисты проведут в начале сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ После официального старта регулярного чемпионата ВХЛ курганский клуб «Зауралье» проведет первую встречу на выезде. Соперниками курганцев станут тульские хоккеисты команды «АКМ». Мачт состоится 5 сентября, пояснила пресс-служба спортклуба из Кургана. «В регулярном чемпионате стартуем 5 сентября матчем в Туле против действующего финалиста кубка Петрова — „АКМ“. А первую домашнюю игру проведем 16 сентября с „Торосом“ (Нефтекамск)», — написано в telegram-канале «Зауралья». В прошедшем сезоне курганский хоккейный клуб добился лучшего результата за всю историю своего существования. Команда завоевала третье место в регулярном чемпионате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После официального старта регулярного чемпионата ВХЛ курганский клуб «Зауралье» проведет первую встречу на выезде. Соперниками курганцев станут тульские хоккеисты команды «АКМ». Мачт состоится 5 сентября, пояснила пресс-служба спортклуба из Кургана. «В регулярном чемпионате стартуем 5 сентября матчем в Туле против действующего финалиста кубка Петрова — „АКМ“. А первую домашнюю игру проведем 16 сентября с „Торосом“ (Нефтекамск)», — написано в telegram-канале «Зауралья». В прошедшем сезоне курганский хоккейный клуб добился лучшего результата за всю историю своего существования. Команда завоевала третье место в регулярном чемпионате. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям