15 июля 2024

Первый матч регулярного чемпионата ХК «Зауралье» сыграет с тульским клубом «АКМ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, хоккей
Первый матч в новом сезоне курганские хоккеисты проведут в начале сентября Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

После официального старта регулярного чемпионата ВХЛ курганский клуб «Зауралье» проведет первую встречу на выезде. Соперниками курганцев станут тульские хоккеисты команды «АКМ». Мачт состоится 5 сентября, пояснила пресс-служба спортклуба из Кургана.

«В регулярном чемпионате стартуем 5 сентября матчем в Туле против действующего финалиста кубка Петрова — „АКМ“. А первую домашнюю игру проведем 16 сентября с „Торосом“ (Нефтекамск)», — написано в telegram-канале «Зауралья».

В прошедшем сезоне курганский хоккейный клуб добился лучшего результата за всю историю своего существования. Команда завоевала третье место в регулярном чемпионате.

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После официального старта регулярного чемпионата ВХЛ курганский клуб «Зауралье» проведет первую встречу на выезде. Соперниками курганцев станут тульские хоккеисты команды «АКМ». Мачт состоится 5 сентября, пояснила пресс-служба спортклуба из Кургана. «В регулярном чемпионате стартуем 5 сентября матчем в Туле против действующего финалиста кубка Петрова — „АКМ“. А первую домашнюю игру проведем 16 сентября с „Торосом“ (Нефтекамск)», — написано в telegram-канале «Зауралья». В прошедшем сезоне курганский хоккейный клуб добился лучшего результата за всю историю своего существования. Команда завоевала третье место в регулярном чемпионате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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