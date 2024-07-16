Жителям района Тюменской области вернули общественный транспорт после скандала с подрядчиком

В Казанском районе (Тюменская область) с 17 июля возобновятся пассажирские перевозки между населенными пунктами. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация. Ранее автобусы отменили из-за разрыва контракта с перевозчиком.
«Сообщаем о возобновлении пассажирских перевозок на территории Казанского района с 17 июля. Движение автобусов внутри района будет организовано по временной схеме», — рассказали в мэрии.
Автобусы будут следовать по следующим маршрутам:
- №540: Казанское — Грачи — Новоалександрвка (на 05:35 и на 18-00);
- временный маршрут №558: Казанское — Викторовка ч/з Копотилово (на 05:10 и 17:40);
- №558 Д: Казанское — Викторовка (временно ходит до д.Ельцово, на 18:15;
- №152: Казанское — Гагарье — Песчаное (на 06:30 и 16:00);
- №124: Казанское — Сладчанка — Большие Ярки — Ельцово (на 06:30);
- №2: Маслозавод — к/з Ленина ч/з ул. В.Листьева, согласно утвержденного расписания.
Ранее в мэрии отмечали, что договор с компанией-перевозчиком «ЗапСибАвто» был расторгнут. Это случилось 15 июля, в связи с регулярными нарушениями контракта.
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