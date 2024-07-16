Жителям района Тюменской области вернули общественный транспорт после скандала с подрядчиком

В Казанском районе Тюменской области возобновили автобусное сообщение
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Жители района снова смогут пользоваться автобусами
Жители района снова смогут пользоваться автобусами Фото:

В Казанском районе (Тюменская область) с 17 июля возобновятся пассажирские перевозки между населенными пунктами. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация. Ранее автобусы отменили из-за разрыва контракта с перевозчиком.

«Сообщаем о возобновлении пассажирских перевозок на территории Казанского района с 17 июля. Движение автобусов внутри района будет организовано по временной схеме», — рассказали в мэрии.

Автобусы будут следовать по следующим маршрутам:

  • №540: Казанское — Грачи — Новоалександрвка (на 05:35 и на 18-00);
  • временный маршрут №558: Казанское — Викторовка ч/з Копотилово (на 05:10 и 17:40);
  • №558 Д: Казанское — Викторовка (временно ходит до д.Ельцово, на 18:15;
  • №152: Казанское — Гагарье — Песчаное (на 06:30 и 16:00);
  • №124: Казанское — Сладчанка — Большие Ярки — Ельцово (на 06:30);
  • №2: Маслозавод — к/з Ленина ч/з ул. В.Листьева, согласно утвержденного расписания.

Ранее в мэрии отмечали, что договор с компанией-перевозчиком «ЗапСибАвто» был расторгнут. Это случилось 15 июля, в связи с регулярными нарушениями контракта.

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В Казанском районе (Тюменская область) с 17 июля возобновятся пассажирские перевозки между населенными пунктами. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация. Ранее автобусы отменили из-за разрыва контракта с перевозчиком. «Сообщаем о возобновлении пассажирских перевозок на территории Казанского района с 17 июля. Движение автобусов внутри района будет организовано по временной схеме», — рассказали в мэрии. Автобусы будут следовать по следующим маршрутам: Ранее в мэрии отмечали, что договор с компанией-перевозчиком «ЗапСибАвто» был расторгнут. Это случилось 15 июля, в связи с регулярными нарушениями контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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