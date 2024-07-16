От кинолога до директора колледжа: что известно о бывшем сотруднике курганского УМВД Амирове. Фото

Экс-начальник отдела курганской полиции Амиров стал директором колледжа

17 июля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Бывший начальник курганского отдела полиции Амиров стал директором колледжа из Шумихи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Экс-начальник курганского отдела МВД России «Щучанский» Рамзис Амиров возглавил Шумихинский аграрно-строительный колледж. Чем известен новый директор учебного заведения — в материале URA.RU. Путь от милиционера-кинолога до начальника отдела полиции Рамзис Табрисович Амиров родился 11 августа 1978 года в Сафакулевском районе Курганской области. Служить в органах внутренних дел начал в 1998 году. Первым местом работы стала патрульно — постовая служба милиции города Кургана, где он занимал должность милиционера — кинолога. За время службы прошел путь от милиционера отдела вневедомственной охраны до замначальника отдела — начальника полиции ОМВД России по Катайскому району. В 2020 году в период пандемии был назначен на пост руководителя межмуниципального отдела «Щучанский» МВД России. Рамзис Амиров имеет высшее юридическое образование и ведомственные награды. Женат, воспитывает двух детей. Амиров проработал начальником отдела полиции «Щучанский» чуть более одного года (на фото — в центре) УМВД России по Курганской области Фото: Уход из полиции в образование На последнем месте работы в курганском УМВД подполковник Амиров проработал в должности начальника отдела полиции «Щучанский» с 27 апреля 2020 по 17 мая 2021 года. На этом посту он сменял ушедшего на пенсию руководителя Ильгиза Якупова, у которого в начале 2020 года проходили обыски. В 2024 году стало известно о том, что Амиров возглавил Аграрно-строительный колледж в Шумихе. Он заменил на должности Сергея Бородина, который четыре года руководил учебным заведением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-начальник курганского отдела МВД России «Щучанский» Рамзис Амиров возглавил Шумихинский аграрно-строительный колледж. Чем известен новый директор учебного заведения — в материале URA.RU. Рамзис Табрисович Амиров родился 11 августа 1978 года в Сафакулевском районе Курганской области. Служить в органах внутренних дел начал в 1998 году. Первым местом работы стала патрульно — постовая служба милиции города Кургана, где он занимал должность милиционера — кинолога. За время службы прошел путь от милиционера отдела вневедомственной охраны до замначальника отдела — начальника полиции ОМВД России по Катайскому району. В 2020 году в период пандемии был назначен на пост руководителя межмуниципального отдела «Щучанский» МВД России. Рамзис Амиров имеет высшее юридическое образование и ведомственные награды. Женат, воспитывает двух детей. На последнем месте работы в курганском УМВД подполковник Амиров проработал в должности начальника отдела полиции «Щучанский» с 27 апреля 2020 по 17 мая 2021 года. На этом посту он сменял ушедшего на пенсию руководителя Ильгиза Якупова, у которого в начале 2020 года проходили обыски. В 2024 году стало известно о том, что Амиров возглавил Аграрно-строительный колледж в Шумихе. Он заменил на должности Сергея Бородина, который четыре года руководил учебным заведением.