Трамп лично поговорил с Зеленским

Детали беседы политиков пока не раскрываются
Лидер Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявляют источники из офиса президента Украины.
«Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Трампом. Детали пока неизвестны», — передает газета «Украинская правда» сообщение источника из ОП.
Ранее источник CNN сообщал, что телефонный разговор между политиками запланирован на 19 июля. Отмечалось, что разговор с украинским лидером станет для Трампа первым с тех пор, как он покинул Белый дом.
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