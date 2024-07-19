19 июля 2024

Трамп лично поговорил с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Детали беседы политиков пока не раскрываются
Детали беседы политиков пока не раскрываются Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявляют источники из офиса президента Украины.

«Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Трампом. Детали пока неизвестны», — передает газета «Украинская правда» сообщение источника из ОП.

Ранее источник CNN сообщал, что телефонный разговор между политиками запланирован на 19 июля. Отмечалось, что разговор с украинским лидером станет для Трампа первым с тех пор, как он покинул Белый дом.

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Лидер Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявляют источники из офиса президента Украины. «Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Трампом. Детали пока неизвестны», — передает газета «Украинская правда» сообщение источника из ОП. Ранее источник CNN сообщал, что телефонный разговор между политиками запланирован на 19 июля. Отмечалось, что разговор с украинским лидером станет для Трампа первым с тех пор, как он покинул Белый дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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