Как снизить риск рака груди с помощью упражнений и питания

Врач Пураник: для профилактики рака груди нужна регулярная физическая активность

20 июля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

По словам индийского онколога Решмы Пураник, быстрая ходьба и бег трусцой снижают риск развития рака молочных желез Фото: Денис Моргунов © URA.RU Диета, богатая питательными веществами и антиоксидантами, совместно с регулярной физической активностью снижает риск развития рака молочной железы. Об этом сообщила врач индийского онкоцентра Решма Пураник. Противораковая диета Диета, богатая фруктами, овощами, цельными зернами и постными белками, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые влияют на общее состояние здоровья. Об этом доктор рассказала журналу Times of India . Онколог рекомендует составлять рацион из полезных жиров, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле. По словам врача Решмы Пураник, потребление алкоголя, наоборот, повышает риск развития рака груди. Она советует сократить потребление алкоголя до одного бокала в день, так как даже умеренное потребление алкоголя может повысить уровень гормонов и способствовать развитию раковых клеток. Упражнения против рака Индийский врач отметила, что быстрая ходьба, бег трусцой, плавание и езда на велосипеде помогают поддерживать здоровый вес и сводить к минимуму риск рака груди. Кроме того, физическая активность снижает уровень эстрогена и инсулина, оба влияют на развитие рака молочной железы. Ранее лондонский онколог Питер Хапер назвал виды спорта, которые помогают предотвратить раковые заболевания. К ним относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диета, богатая питательными веществами и антиоксидантами, совместно с регулярной физической активностью снижает риск развития рака молочной железы. Об этом сообщила врач индийского онкоцентра Решма Пураник. Диета, богатая фруктами, овощами, цельными зернами и постными белками, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые влияют на общее состояние здоровья. Об этом доктор рассказала журналу Times of India. Онколог рекомендует составлять рацион из полезных жиров, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле. По словам врача Решмы Пураник, потребление алкоголя, наоборот, повышает риск развития рака груди. Она советует сократить потребление алкоголя до одного бокала в день, так как даже умеренное потребление алкоголя может повысить уровень гормонов и способствовать развитию раковых клеток. Индийский врач отметила, что быстрая ходьба, бег трусцой, плавание и езда на велосипеде помогают поддерживать здоровый вес и сводить к минимуму риск рака груди. Кроме того, физическая активность снижает уровень эстрогена и инсулина, оба влияют на развитие рака молочной железы. Ранее лондонский онколог Питер Хапер назвал виды спорта, которые помогают предотвратить раковые заболевания. К ним относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет.