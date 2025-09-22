ВС РФ прорвались на днепропетровском направлении: главное об СВО за 22 сентября

Российские военные прорвались на днепропетровском направлении. В результате успешных действий бойцов из группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Калиновское. Также солдаты РФ уничтожили украинское авиационное предприятие. Главное о спецоперации на Украине за 22 сентября — в материале URA.RU.
Расширение зоны влияния РФ в Днепропетровской области
Российские военные освободили село Калиновское в Днепропетровской области Украины 22 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы группировки войск «Восток» продвинулись вглубь позиций противника и установили контроль над населенным пунктом на правом берегу Днепра.
В настоящий момент подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Контроль над селом позволит обезопасить подступы к другим населенным пунктам региона и усилить позиции российских военных на данном участке фронта.
ВС РФ уничтожили украинское предприятие
ВС РФ также за последние сутки нанесли удары по объекту авиационной промышленности Украины. Помимо этого были уничтожены склады боеприпасов и пункты размещения ВСУ в 147 районах страны. Об этом также проинформировали в российском военном ведомстве.
В ходе операции одним из ключевых объектов атаки стало предприятие украинской авиационной промышленности, которое, по информации российского ведомства, занималось производством и ремонтом беспилотников и компонентов для авиационной техники. Эти средства, как уточнили в Минобороны, использовались в том числе для нанесения ударов по российским регионам.
Кадры удара по ВСУ в Сумской области
Помимо этого Минобороны России опубликовало видеозапись удара по пункту временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Кадры атаки с применением беспилотника «Герань-2» предоставлены ведомством редакции URA.RU 22 сентября.
По данным министерства, удар был нанесен в районе населенного пункта Зеленая Дубрава с целью поражения временного пункта размещения украинских военнослужащих. В ведомстве также уточнили, что ранее руководство украинских войск в Сумской области усиливало свои подразделения специалистами по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.
Успехи на краснолиманском направлении
Российские войска за последнюю неделю улучшили тактическое положение на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, изменения произошли в районе Ямполя (ДНР) и возле Серебрянского лесничества у Кременной (ЛНР).
Основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях, уточнил Марочко. Военный эксперт отметил, что в указанных районах украинские формирования в основном занимались обороной. По мнению Марочко, это позволило продвинуться вперед и закрепиться на выгодных рубежах.
В Константиновке уничтожили пикап с командиром ВСУ
Артиллеристы из «Южной» группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по их данным, находился бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Виктор Сикоза. Об этом рассказал один из российских военных в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что по всем признакам это был именно тот пикап, который принадлежал Сикозе. Однако официально о гибели украинского командира не сообщалось.
ВСУ атаковали санаторий и школу в крымском поселке
В ночь на 22 сентября ВСУ атаковали поселок Форос в Крыму. Удар пришелся на район одноименного санатория «Форос», где были повреждены несколько объектов здравницы, а также местная школа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что такие атаки направлены на запугивание мирного населения и туристов, однако по его мнению, эти действия лишь сплачивают жителей региона.
Более 18,7 млн рублей ущерба нанесла атака украинских беспилотников по поселку, подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко в своем telegram-канале. По ее словам, сейчас на территории действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сумма ущерба предварительная и может возрасти после завершения оценки профильным департаментом.
В администрации Ялты затем уточнили, что готовят документы для введения на полуострове режима ЧС республиканского (регионального) уровня. К главе республики Сергею Аксенову планировали выйти с соответствующей инициативой.
По последним данным, среди жителей и гостей региона есть погибшие и раненые. По информации главы Крыма Аксенова, в результате атак дронов ВСУ на полуострове погибло трое и пострадали 16 человек.
