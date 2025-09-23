В Госдуме призвали запретить высадку из автобусов пенсионеров

Запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, едущих без сопровождения, если они не подтвердили оплату проезда или наличие льготы предложили в Госдуме. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
«Готовятся поправки в действующее законодательство. Будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд. Мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем», — говорится в тексте обращения, передает РИА Новости.
В пояснительной части своего письма Лантратова напомнила, что законом уже запрещено высаживать из транспорта детей до 16 лет и инвалидов первой группы без сопровождающих, если они не могут подтвердить оплату или льготу. Она подчеркнула, что подобные гарантии должны распространяться и на пожилых людей, находящихся в уязвимом положении.
Ранее Яна Лантратова уже выступала с инициативами по поддержке пожилых граждан. Совместно с Сергеем Мироновым она предложила полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с низким доходом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.