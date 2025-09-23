В Госдуме призвали запретить высадку из автобусов пенсионеров

Яна Лантратова предлагает запретить высаживать из транспорта пенсионеров
Запретить высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, едущих без сопровождения, если они не подтвердили оплату проезда или наличие льготы предложили в Госдуме. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Готовятся поправки в действующее законодательство. Будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд. Мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем», — говорится в тексте обращения, передает РИА Новости.

В пояснительной части своего письма Лантратова напомнила, что законом уже запрещено высаживать из транспорта детей до 16 лет и инвалидов первой группы без сопровождающих, если они не могут подтвердить оплату или льготу. Она подчеркнула, что подобные гарантии должны распространяться и на пожилых людей, находящихся в уязвимом положении.

Ранее Яна Лантратова уже выступала с инициативами по поддержке пожилых граждан. Совместно с Сергеем Мироновым она предложила полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с низким доходом.

