МИД Польши попыталось пригрозить РФ

Польша выразила готовность сбивать российские самолеты, если те окажутся в ее воздушном пространстве. Столь резкое и агрессивное заявление сделал глава МИД страны Радослав Сикорский.
«У меня к российскому правительству только одна просьба. Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», — заявил Сикорский на заседании Совбеза ООН.
Сам министр охарактеризовал свои слова как «предупреждение». Отмечается, что поводом для дискуссии на заседании стал инцидент с предполагаемым появлением российских дронов над территорией Польши.
Ранее заявления Радослава Сикорского о возможности атаковать российские дроны и ракеты с территории Польши над Украиной уже вызывали критику в польских СМИ, которые отмечали, что такие действия могут привести к прямому вовлечению Варшавы в конфликт без гарантий коллективной защиты по пятой статье НАТО. Кроме того, польские власти ранее сообщали о пролете российских истребителей над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, однако доказательства этих инцидентов предоставлены не были.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.