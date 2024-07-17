Врач назвал спорт, помогающий предотвратить рак

Врач Харпер: бег, ходьба и теннис могут предотвратить развитие рака
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Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис могут предотвратить развитие рака, сказал онколог Питер Харпер Фото:

Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. Об этом сообщил один из основателей онкологического отделения в больнице Гая в Лондоне доктор Питер Харпер.

«Если вы хотите предотвратить рак, регулярно занимайтесь умеренными физическими упражнениями, такими как быстрая ходьба, плавание и теннис. Это потому что физические упражнения помогают поддерживать иммунную систему в наилучшем состоянии», — сказал Харпер. Его слова приводит издание Daily Mail.

Регулярные упражнения средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день позволяют значительно снизить риск развития рака. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет.

Ранее диетолог предупредила о случаях, когда мясо влияет на развитие рака. Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю.

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Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. Об этом сообщил один из основателей онкологического отделения в больнице Гая в Лондоне доктор Питер Харпер. «Если вы хотите предотвратить рак, регулярно занимайтесь умеренными физическими упражнениями, такими как быстрая ходьба, плавание и теннис. Это потому что физические упражнения помогают поддерживать иммунную систему в наилучшем состоянии», — сказал Харпер. Его слова приводит издание Daily Mail. Регулярные упражнения средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день позволяют значительно снизить риск развития рака. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет. Ранее диетолог предупредила о случаях, когда мясо влияет на развитие рака. Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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