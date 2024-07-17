Врач назвал спорт, помогающий предотвратить рак

Врач Харпер: бег, ходьба и теннис могут предотвратить развитие рака

17 июля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис могут предотвратить развитие рака, сказал онколог Питер Харпер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. Об этом сообщил один из основателей онкологического отделения в больнице Гая в Лондоне доктор Питер Харпер. «Если вы хотите предотвратить рак, регулярно занимайтесь умеренными физическими упражнениями, такими как быстрая ходьба, плавание и теннис. Это потому что физические упражнения помогают поддерживать иммунную систему в наилучшем состоянии», — сказал Харпер. Его слова приводит издание Daily Mail . Регулярные упражнения средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день позволяют значительно снизить риск развития рака. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет. Ранее диетолог предупредила о случаях, когда мясо влияет на развитие рака. Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. Об этом сообщил один из основателей онкологического отделения в больнице Гая в Лондоне доктор Питер Харпер. «Если вы хотите предотвратить рак, регулярно занимайтесь умеренными физическими упражнениями, такими как быстрая ходьба, плавание и теннис. Это потому что физические упражнения помогают поддерживать иммунную систему в наилучшем состоянии», — сказал Харпер. Его слова приводит издание Daily Mail. Регулярные упражнения средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день позволяют значительно снизить риск развития рака. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет. Ранее диетолог предупредила о случаях, когда мясо влияет на развитие рака. Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака (рака прямой кишки). Без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 граммов красного мяса в неделю.