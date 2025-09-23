Мединский с иронией отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии

Запрет культовой советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является глупостью. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в ответ на решение молдавских властей прекратить трансляцию фильма из-за «милитаристского содержания».

«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за „милитаристского контекста и политического содержания“... Такими решениями „молдаванские власти“ реально себя обессмертят!», — написал Мединский в telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала запрет фильма, назвав это проявлением «демократии» по версии президента Молдавии Майи Санду. Конкретные причины запрета не раскрыты.

