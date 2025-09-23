В США приняли экстренные меры из-за угрозы парацетамола беременным

Трамп предупредит о риске парацетамола при беременности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США будут уведомлять врачей о препарате, вызывающем аутизм у детей, заявил Трамп
США будут уведомлять врачей о препарате, вызывающем аутизм у детей, заявил Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения США начнет информировать медицинских работников о возможной связи между употреблением ацетаминофена (парацетамол, также известен как Tylenol) во время беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента.

«С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма», — заявил он. Президент подчеркнул, что ранее заболеваемость аутизмом в США была значительно ниже: порядка 20 лет назад диагноз ставили одному из 10 тысяч детей. Сейчас же, по его словам, расстройство фиксируется у каждого 31-го ребенка, а в ряде штатов, таких как Калифорния, аутизм выявляют у одного из 12 мальчиков.

В пресс-службе администрации уточнили, что решение о пересмотре рекомендаций связано с ростом числа научных публикаций, в которых обсуждается возможная связь между приемом парацетамола во время беременности и неврологическими последствиями для ребенка. Ведомство планирует распространить предупреждение среди медицинского сообщества и провести дополнительные консультации с экспертами по детскому здоровью и фармакологии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения США начнет информировать медицинских работников о возможной связи между употреблением ацетаминофена (парацетамол, также известен как Tylenol) во время беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента. «С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма», — заявил он. Президент подчеркнул, что ранее заболеваемость аутизмом в США была значительно ниже: порядка 20 лет назад диагноз ставили одному из 10 тысяч детей. Сейчас же, по его словам, расстройство фиксируется у каждого 31-го ребенка, а в ряде штатов, таких как Калифорния, аутизм выявляют у одного из 12 мальчиков. В пресс-службе администрации уточнили, что решение о пересмотре рекомендаций связано с ростом числа научных публикаций, в которых обсуждается возможная связь между приемом парацетамола во время беременности и неврологическими последствиями для ребенка. Ведомство планирует распространить предупреждение среди медицинского сообщества и провести дополнительные консультации с экспертами по детскому здоровью и фармакологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...