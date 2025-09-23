В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов

В расписании рейсов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) возможны изменения из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале.
«В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве Москвы возможны корректировки в расписании рейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Ограничения могут повлиять на вылеты и прилеты, поэтому пассажирам рекомендовано заранее проверять статус своих рейсов.
В частности, в московском Шереметьево зафиксированы значительные задержки рейсов. Не могут вылететь около 60 самолетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.