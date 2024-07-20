В Анапе частично восстановили подачу электричества

Электроснабжение в курортной Анапе, нарушенное в результате аномальных нагрузок на энергосети, частично восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от представителей мэрии города.
«Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», — отметили в мэрии, комментируя ситуацию с электроснабжением.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары и высоких нагрузок на сеть, около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших от отключения сократилось до 10 тысяч. Ситуация продолжает находиться под контролем соответствующих служб.
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