20 июля 2024

В Анапе частично восстановили подачу электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за жары в Анапе отключалась подача электроэнергии
Из-за жары в Анапе отключалась подача электроэнергии Фото:

Электроснабжение в курортной Анапе, нарушенное в результате аномальных нагрузок на энергосети, частично восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от представителей мэрии города.

«Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», — отметили в мэрии, комментируя ситуацию с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары и высоких нагрузок на сеть, около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших от отключения сократилось до 10 тысяч. Ситуация продолжает находиться под контролем соответствующих служб.

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Электроснабжение в курортной Анапе, нарушенное в результате аномальных нагрузок на энергосети, частично восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от представителей мэрии города. «Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», — отметили в мэрии, комментируя ситуацию с электроснабжением. Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары и высоких нагрузок на сеть, около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших от отключения сократилось до 10 тысяч. Ситуация продолжает находиться под контролем соответствующих служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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