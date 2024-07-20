В Анапе 10 тысяч человек остались без света

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Город-курорт остается частично обесточен
Город-курорт остается частично обесточен Фото:

В Анапе и прилегающих поселках Супсех, Гай-кодзор и Варваровка около 10 тысяч жителей оказались без электроснабжения из-за аварий, вызванных жаркой погодой. Местные власти анонсировали проверку работы ресурсоснабжающих компаний в связи с происходящими сбоями.

«В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка работе ресурсоснабжающих организаций по своевременному принятию мер для устранений аварийных ситуаций», — сообщила мэрия города-курорта ТАСС.

Проблемы с электроснабжением за последние дни наблюдались также в Краснодаре и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев связывает перебои с нехваткой мощностей и работой Ростовской АЭС. Ранее губернатор заявлял о приостановке около 400 проектов в крае из-за дефицита электрических мощностей, об этом он говорил во время визита в Сочи.

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В Анапе и прилегающих поселках Супсех, Гай-кодзор и Варваровка около 10 тысяч жителей оказались без электроснабжения из-за аварий, вызванных жаркой погодой. Местные власти анонсировали проверку работы ресурсоснабжающих компаний в связи с происходящими сбоями. «В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка работе ресурсоснабжающих организаций по своевременному принятию мер для устранений аварийных ситуаций», — сообщила мэрия города-курорта ТАСС. Проблемы с электроснабжением за последние дни наблюдались также в Краснодаре и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев связывает перебои с нехваткой мощностей и работой Ростовской АЭС. Ранее губернатор заявлял о приостановке около 400 проектов в крае из-за дефицита электрических мощностей, об этом он говорил во время визита в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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