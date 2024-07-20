В Анапе 10 тысяч человек остались без света

В Анапе и прилегающих поселках Супсех, Гай-кодзор и Варваровка около 10 тысяч жителей оказались без электроснабжения из-за аварий, вызванных жаркой погодой. Местные власти анонсировали проверку работы ресурсоснабжающих компаний в связи с происходящими сбоями.
«В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка работе ресурсоснабжающих организаций по своевременному принятию мер для устранений аварийных ситуаций», — сообщила мэрия города-курорта ТАСС.
Проблемы с электроснабжением за последние дни наблюдались также в Краснодаре и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев связывает перебои с нехваткой мощностей и работой Ростовской АЭС. Ранее губернатор заявлял о приостановке около 400 проектов в крае из-за дефицита электрических мощностей, об этом он говорил во время визита в Сочи.
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