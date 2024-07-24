Тюменцы станут чаще летать в Сочи с октября

Дополнительные рейсы в Сочи из Тюмени появятся в октябре
Дополнительные рейсы из Тюмени в Сочи появятся в октябре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино», появятся они с 22 октября.
«Дополнительные рейсы в Сочи в октябре. Авиакомпания „Аэрофолот“. С 1.10 по 20.10 полеты будут выполняться на ежедневной основе. С 22.10 по 26.10 — во вторник, четверг и субботу», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино».
Дополнительные рейсы будут вылетать из Тюмени в шесть часов 20 минут, из Сочи в Тюмень в восемь часов 25 минут. Время в пути составит четыре часа пять минут.
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