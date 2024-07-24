24 июля 2024

Тюменцы станут чаще летать в Сочи с октября

Компания «Аэрофолот» запускает дополнительные рейсы Тюмень — Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные рейсы в Сочи из Тюмени появятся в октябре
Дополнительные рейсы в Сочи из Тюмени появятся в октябре Фото:

Дополнительные рейсы из Тюмени в Сочи появятся в октябре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино», появятся они с 22 октября.

«Дополнительные рейсы в Сочи в октябре. Авиакомпания „Аэрофолот“. С 1.10 по 20.10 полеты будут выполняться на ежедневной основе. С 22.10 по 26.10 — во вторник, четверг и субботу», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Дополнительные рейсы будут вылетать из Тюмени в шесть часов 20 минут, из Сочи в Тюмень в восемь часов 25 минут. Время в пути составит четыре часа пять минут.

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Дополнительные рейсы из Тюмени в Сочи появятся в октябре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино», появятся они с 22 октября. «Дополнительные рейсы в Сочи в октябре. Авиакомпания „Аэрофолот“. С 1.10 по 20.10 полеты будут выполняться на ежедневной основе. С 22.10 по 26.10 — во вторник, четверг и субботу», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». Дополнительные рейсы будут вылетать из Тюмени в шесть часов 20 минут, из Сочи в Тюмень в восемь часов 25 минут. Время в пути составит четыре часа пять минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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