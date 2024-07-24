Ямальский автобус для Волновахи и обжалование ареста Воронова: события 25 июля на Ямале

Автобус вместе с гумпомощью останется в Волновахе (архивное фото)
Надымчане отправили автобус с гуманитарным грузом в Волноваху, обжалование ареста экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова и миллионные гранты для ямальских аграриев. Об этих и других событиях к вечеру 25 июля, читайте в подборке URA.RU.
- Жителей Пуровского района предупредили о высокой вероятности возникновения лесных пожаров. Прогноз пожарной опасности будет действовать до 26 июля;
- Надымчане отправили автобус с 200 коробками гуманитарной помощи в Волноваху. После доставки груза автобус будет оставлен в Волновахе;
- Арест экс-мэра Нового Уренгоя Воронова рассмотрят в вышестоящей инстанции. Судебное заседание назначено на 5 августа;
- В Надымском районе собрали первый урожай морошки. В Лабытнанги жители порадовались сирени, которая расцвела с опозданием на два месяца;
- Ямальские фермеры получили возможность поучаствовать в конкурсе «Агростартап». Победители получат гранты в размере от полутора до семи миллионов рублей;
- Врач-педиатр из Салехардской окружной больницы победила в рейтинге выдающихся молодых людей Ямала «ТОП-89». Она проводила консультации и лекции о пользе вскармливания младенцев грудным молоком;
- Полиция ЯНАО подвела итоги своей работы за первое полугодие текущего года. По данным силовиков в округе сократилось общее число преступлений, но выросло количество жертв мошенников;
- В Ноябрьской ЦГБ впервые во всем округе начали применять аутоплазмотерапию. Данный метод лечения позволит лечить незаживающие раны трофических язв, синдрома диабетической стопы и других долго незаживающих ран.
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