На трассе P-242 Пермь — Екатеринбург утром 27 июля появились две многокилометровые пробки из-за большого потока машин и ремонта дороги. Движение затруднено с 310 по 315 километр в направлении Екатеринбурга и с 315 по 323 километр в сторону Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 [Пермский тракт] км 310 — км 315 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ... На автодороге Р-242 с км 315 по км 323 затруднено движение в направлении города Пермь», — говорится в telegram-канале трассы.
Участок пробки в сторону Екатеринбурга дорожники рекомендуют объехать через село Первомайское, поселок Билимбай и Первоуральск со съездом на 289 километре трассы и возвращении на 326-ом. Затор в сторону Перми также можно объехать по этому маршруту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.