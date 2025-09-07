Посольство РФ более 10 раз за год подверглось атаке БПЛА: почему Швецию не волнует безопасность дипмиссии

Утром 7 сентября российское посольство в Швеции вновь подверглось нападению с применением беспилотника. Представители дипломатической миссии уточнили, что дрон сбросил пакет с краской. Предыдущий подобный инцидент был зафиксирован 25 мая. Кроме того, атаки беспилотников с краской были совершены и в отношении торгового представительства РФ в Стокгольме 17 июня, 5 июля и 21 августа. За последний год аналогичные происшествия были зафиксированы более 10 раз и приобрели «фактически систематический характер».
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, текущий инцидент свидетельствует о том, что после присоединения Швеции к НАТО власти страны больше не способны обеспечить надлежащий уровень безопасности на своей территории. Что известно о прошлых атаках на российские диппредставительства и почему Швеция не соблюдает Венскую конвенцию — в материале URA.RU.
Подробности сегодняшней атаки на дипмиссию
Инцидент произошел в Стокгольме: неустановленные лица сбросили на территорию дипломатического представительства пластиковый пакет, заполненный краской. Подобные атаки происходят регулярно более года, как отметили в российском посольстве. Шведские правоохранители заявляют о продолжающемся расследовании данных инцидентов. Тем не менее, пока им не удалось установить ни исполнителей, ни организаторов нападений.
В посольстве РФ подчеркнули, что по инициативе российской дипмиссии и при поддержке полиции Стокгольма над посольством и торговым представительством введена бесполетная зона. Ответственность за возможные последствия текущей ситуации при этом полностью лежит на Швеции.
Аналогичный случай произошел 25 мая. Тогда неизвестные сбросили на здание посольства емкость с краской. При этом оператор беспилотника использовал стеклянная емкость — она могла нанести тяжелые увечья людям.
Реакция Захаровой на инцидент
Официальный представитель МИД РФ в беседе с «Известиями» прокомментировала нападение на российское посольство в Швеции, отметив, что случаи подобного рода продолжают происходить, несмотря на гарантии со стороны шведских властей. Так, Москва неоднократно обращалась к Стокгольму с требованием принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссии, однако в ответ получала лишь заверения о намерении сделать все необходимое.
"Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но и горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО, она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью", — добавила Захарова.
Три атаки дронов на Торгпредство
В ночь с 20 на 21 августа на здание Торгового представительства РФ в Швеции была совершена атака беспилотника. Российское посольство сообщило об этом в telegram-канале. Дрон пересек территорию объекта и сбросил мешок с краской непосредственно перед главным входом в здание. Аналогичные инциденты произошли также в ночь на 17 июня и 5 июля.
В дипмиссии подчеркнули, что расследование данных инцидентов, проводимое шведской полицией, пока не привело к каким-либо результатам. По мнению российских дипломатов, у официального Стокгольма отсутствует либо возможность, либо желание эффективно предотвращать подобные атаки.
Дроны с краской атаковали школу при посольстве
В дипмиссии РФ 15 апреля сообщили об очередной атаке БПЛА. Для перевозки сброшенной краски применялись стеклянные емкости — они представляют опасность и могут привести к травмам у людей. По данным посольства, одной из целей атаки стала территория, прилегающая к жилому дому и школе, находящимся при дипломатическом представительстве.
Швеция не выполняет положения Венской конвенции
В мае Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась к Швеции с требованием строго придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических сношениях после очередного инцидента с БПЛА. По ее словам, с мая 2024 года произошло 15 таких случаев. Однако ни один из инцидентов не был расследован шведскими правоохранителями — это вызывает вопросы относительно их готовности обеспечивать безопасность дипмиссий.
Захарова отметила, что посольство РФ вынуждено работать «фактически в боевых условиях». «Шведские власти попустительствуют атакам, а возможно, и санкционируют их», — заявила она. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна.
«На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства», — говорится в статье 22 конвенции. Информация приводится на сайте ООН.
