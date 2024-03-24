24 марта 2024
23 марта 2024

В Перми на 20 млн рублей подорожал торговый центр «Тургеневский»

© Служба новостей «URA.RU»
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Площади торгового центра заняты федеральными арендаторами (архивное фото)
Площади торгового центра заняты федеральными арендаторами (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми повторно выставили на продажу торговый центр «Тургеневский». Его стоимость составляет 180 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше цены, за которую актив продавали в 2023 году.

«Продается отдeльнo стоящее четырехэтажное здaние, нежилое, в эксплуатации, общей площадью 1725 квадратных метров. Построено и запущено в эксплуатацию в 2077 году. Торговый центр «Тургеневский», в котором размещаются сеть «Магнит», магазин фикcирoванной цены Fix рrice, а такжe отдeлы тopгoвли, сферы услуг, офисы. Цена – 180 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Летом 2023 года здание торгового центра, расположенного в Перми на перекрестке улиц Тургенева и Макаренко, выставляли на продажу за 160 млн рублей. Продавец тогда уточнял, что объект подойдет под размещение медицинского центра, для которого имеется проект планировки кабинетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми вдвое подешевели помещения одного из старейших городских гастрономов. Речь о продуктовом магазине по адресу улица Сибирская, 1, цену которого к февралю 2024 года снизили со 100 до 49 млн рублей.

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В Мотовилихинском районе Перми повторно выставили на продажу торговый центр «Тургеневский». Его стоимость составляет 180 млн рублей. Это на 20 млн рублей больше цены, за которую актив продавали в 2023 году. «Продается отдeльнo стоящее четырехэтажное здaние, нежилое, в эксплуатации, общей площадью 1725 квадратных метров. Построено и запущено в эксплуатацию в 2077 году. Торговый центр «Тургеневский», в котором размещаются сеть «Магнит», магазин фикcирoванной цены Fix рrice, а такжe отдeлы тopгoвли, сферы услуг, офисы. Цена – 180 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Летом 2023 года здание торгового центра, расположенного в Перми на перекрестке улиц Тургенева и Макаренко, выставляли на продажу за 160 млн рублей. Продавец тогда уточнял, что объект подойдет под размещение медицинского центра, для которого имеется проект планировки кабинетов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми вдвое подешевели помещения одного из старейших городских гастрономов. Речь о продуктовом магазине по адресу улица Сибирская, 1, цену которого к февралю 2024 года снизили со 100 до 49 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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