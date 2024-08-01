Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Тагиле

На месте работают оперативные службы
По предварительным данным, причиной ЧП с тагильской пятиэтажкой стал взрыв бытового газа. Такой информацией с URA.RU поделился источник в экстренных службах Нижнего Тагила.
«Вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газ. Более точно это установят позднее». — сказал собеседник агентства.
Взрыв случился в доме №81 на улице Новосибирская. Агентство публиковало кадры с места ЧП. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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