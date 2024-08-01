Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Предварительной причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле стал бытовой газ
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают оперативные службы
На месте работают оперативные службы Фото:

По предварительным данным, причиной ЧП с тагильской пятиэтажкой стал взрыв бытового газа. Такой информацией с URA.RU поделился источник в экстренных службах Нижнего Тагила.

«Вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газ. Более точно это установят позднее». — сказал собеседник агентства.

Взрыв случился в доме №81 на улице Новосибирская. Агентство публиковало кадры с места ЧП. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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По предварительным данным, причиной ЧП с тагильской пятиэтажкой стал взрыв бытового газа. Такой информацией с URA.RU поделился источник в экстренных службах Нижнего Тагила. «Вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газ. Более точно это установят позднее». — сказал собеседник агентства. Взрыв случился в доме №81 на улице Новосибирская. Агентство публиковало кадры с места ЧП. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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