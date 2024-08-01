Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Предварительной причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле стал бытовой газ

01 августа 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

На месте работают оперативные службы Фото: корреспондент URA.RU По предварительным данным, причиной ЧП с тагильской пятиэтажкой стал взрыв бытового газа. Такой информацией с URA.RU поделился источник в экстренных службах Нижнего Тагила. «Вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газ. Более точно это установят позднее». — сказал собеседник агентства. Взрыв случился в доме №81 на улице Новосибирская. Агентство публиковало кадры с места ЧП. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительным данным, причиной ЧП с тагильской пятиэтажкой стал взрыв бытового газа. Такой информацией с URA.RU поделился источник в экстренных службах Нижнего Тагила. «Вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газ. Более точно это установят позднее». — сказал собеседник агентства. Взрыв случился в доме №81 на улице Новосибирская. Агентство публиковало кадры с места ЧП. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.