Челябинский суд отказал эсерам в снятии с предвыборной гонки депутата Иванова

Выборы депутатов гордумы Челябинска состоятся 7 и 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Ленинский райсуд Челябинска 1 августа отказал реготделению партии «Справедливая Россия» в снятии с выборов кандидата в гордуму Дмитрия Иванова. Об этом URA.RU сообщил сам Иванов.

«Суд отказал эсерам. Я остаюсь зарегистрированным кандидатом в депутаты гордумы», — сообщил Иванов.

Реготделение «Справедливой России» обратилось в суд, чтобы снять с выборов кандидата в депутаты гордумы Челябинска от партии «Новые люди» действующего депутата Калининского райсовета Иванова на том основании, что Иванов якобы давал согласие о своем выдвижение не только «Новым людям», но и эсерам. В результате этого округ № 3 остался без кандидата от «СР».

Сам Иванов заявил, что его согласие на выдвижение от «СР» является фальсификацией, составленной самими эсерами. Он направил жалобу на имя председателя следственного комитета Бастрыкина. По его информации, следственный комитет переадресовал жалобу в полицию для проведения проверки на предмет определения фальсификации заявления.

Ранее Иванов был членом «Справедливой России», однако 1 июля он написал заявление о выходе из партии. После этого он пошел на выборы от партии «Новые люди» по округу № 4. Его соперниками по округу являются Антон Рыжий (ЕР), Андрей Кондратьев («СР») и Евгений Палин (ЛДПР).