Празднование 80-летия Победы в Челябинске завершилось опоздавшим салютом

На площади Революции развернулись основные мероприятия к 80-летию Великой Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск встретил 80-летие Победы личным рекордом. В акции Бессмертного полка приняли участие более 200 тысяч человек. Это самое большое количество число среди городов УрФО. О том, как прошло 9 мая в столице региона, как гроза не смогла сорвать, читайте и смотрите в материале URA.RU.

«Смерч» на площади Революции

Челябинцы возложили цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятные мероприятия в Челябинске начались с возложения цветов и венков к Вечному огню на Бульваре славы Потом все потянулись к площади Революции в ожидании парада. Многие VIP пришли с семьями.

В 11 часов началось торжественное построение личного состава войск Челябинского гарнизона. Открывая парад Победы губернатор Алексей Текслер отметил, что никогда не будет забыт вклад Танкограда и Магнитки, всей Челябинской области в победу над врагом.

Боевые машины проехали по самому центру города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затем состоялась демонстрация современной техники. Впервые по площади Революции проехали комплексы реактивной системы залпового огня «Смерч». Три единицы уникальной реактивной артиллерии — боевая машина, машина заряжания и командно-штабная машина.

В парке Гагарина развернулась полевая кухня Фото: Анна Журавлева © URA.RU

После того как парад закончился, челябинцы потянулись к Театральной площади, где шел концерт. В парке Гагарина был свой праздник, с раздачей гречневой солдатской каши.

200 тысяч на проспекте Ленина

Уже к 13 часам к ЮУрГУ стали собираться участники Бессмертного полка. В 13 часов 30 минут шествие двинулось к площади Революции. Алексей Текслер, его супруга Ирина, мэр Челябинска Алексей Лошкин несли портреты своих дедов.

Организаторы сообщили, что в акции приняло участие более 200 тысяч человек. Среди участников были те, кто рассказал URA.RU о своих предках и семейных историях, связанных с войной.

После того, как закончилось шествие Бессмертного полка губернатор Текслер вручил награды героям спецоперации и волонтерам на торжественном концерте к юбилею, который прошел в театре оперы и балета. Среди награжденных 86-летняя Байрамбика Хамитова, которая в память о погибшем на СВО сыне организует сбор гуманитарной помощи и сама возит грузы на фронт.

Так они уходили на фронт…

Ближе к 17 часам синоптики выступили с грозным прогнозом. Они предупредили о надвигающейся грозе. В это время на Кировке готовилась историческая реконструкция отправки на фронт уральских добровольцев-танкистов.

Реконструкция состоялась на Кировке Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

Прогнозы сбылись сразу же. Загремела гроза и полился дождь. Но уже к 18 часам все стихло, на небе появилась радуга. Актеры воссоздали атмосферу митинга. Рабочие вручали боевой «Наказ» танкистам. Для получения «Наказа» выстроилась 69-я танковая бригада. На мероприятии присутствовали губернатор Текслер с супругой и мэр Лошкин.

На сцене Юлия Чичерина

Юлия Чичерина выступила перед челябинцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один концерт в это время шел у Торгового центра, на набережной реки Миасс. Выступали местных коллективы и солисты Мариинского театра. Уже стемнело когда на сцену поднялась певица Юлия Чичерина, получив перед этим букет цветов из рук губернатора Алексея Текслера.

Первой Чичерина исполнила песню «Нет, да!». Зрители встретили артистку овациями. Далее прозвучали песни «Любовь моя», «Рвать», «Жара» и другие хиты. Текслер наблюдал за концертом вместе с остальными зрителями.

А завершился этот день в Челябинске праздничным салютом

Запуск праздничного фейерверка из-за технических причин задержался почти на 45 минут. В мэрии поспешили успокоить ожидающих салюта, заявив, что он обязательно будет, поскольку специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее решить все вопросы.

Праздничные залпы продолжались в течение шести минут. После него жители и гости города начали расходиться.