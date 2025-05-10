10 мая 2025

В летевший в Магнитогорск самолет врезалась птица

© Служба новостей «URA.RU»
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Борт благополучно сел в до аэродрома назначения
Борт благополучно сел в до аэродрома назначения Фото:

В самолет RRJ-95 авиакомпании «Азимут», летевший по маршруту Минеральные Воды — Магнитогорск 11 мая взрезалась птица. Инцидент произошел на высоте 2000 футов. 

«После взлета от аэродрома Минеральные Воды командир воздушного судна RRJ-95 (борт RА-89149) сообщил о столкновении с птицей на высоте 2000 футов. Несмотря на это, параметры полета оставались в норме, и экипаж продолжил движение к аэропорту в Магнитогорск. На борту находились 99 пассажиров и два члена экипажа», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

После посадки в Магнитогорске специалисты аэродромной службы провели осмотр судна. Однако следов птицы или ее останков обнаружено не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Азимут», ответ ожидается.

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В самолет RRJ-95 авиакомпании «Азимут», летевший по маршруту Минеральные Воды — Магнитогорск 11 мая взрезалась птица. Инцидент произошел на высоте 2000 футов.  «После взлета от аэродрома Минеральные Воды командир воздушного судна RRJ-95 (борт RА-89149) сообщил о столкновении с птицей на высоте 2000 футов. Несмотря на это, параметры полета оставались в норме, и экипаж продолжил движение к аэропорту в Магнитогорск. На борту находились 99 пассажиров и два члена экипажа», — сообщает telegram-канал Aviaincident. После посадки в Магнитогорске специалисты аэродромной службы провели осмотр судна. Однако следов птицы или ее останков обнаружено не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Азимут», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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