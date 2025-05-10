В Челябинской области подорожали путевки в детские лагеря

11 мая 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Цены на путевки в детские лагеря Челябинской области повысились до 17% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стоимость путевок в оздоровительные детские лагерявы росла до 17%. Как изменились цены на смены за год и какие развлечения запланировали в ДОЛ региона — рассказывает URA.RU. «Лесная семейка» В лагере «Лесная семейка» места остались лишь на последнюю смену в августе. Без субсидии стоимость — 31 тысяча рублей, а для школьников из Челябинска и Златоуста — 29 тысяч рублей. При этом максимальная цена путевки в июне и июле составила 38 тысяч рублей. В программу включили уроки гребли на сапборде, пешие походы в нацпарк «Таганай», сплав по реке Ай и другие активности. Среди развлечений также экстремальные уроки на лонгборде, трюковом самокате, а также творческие занятия. В прошлом году путевки предлагали за 35 500 рублей (+8%). «Еланчик» ДОЛ «Еланчик» обозначил цену путевки «стандарт» в 38 и 42 тысячи рублей в зависимости от дат заезда. При размещении в номерах «комфорт» — в 40 и 44 тысячи рублей. В числе тематических смен: наука, творчество, экология, коммуникации, художественные навыки и лидерство. Стоимость путевки в прошлом году была дороже. За одну смену просили от 40 до 46 тысяч рублей (- 5%). «Чайка» Лагерь «Чайка» стоимость смены без субсидии определил в 26 тысяч рублей. Для детей из Челябинска путевка обойдется в 23 тысячи рублей, наименьшая стоимость при этом для школьников из Еманжелинска — 11167 рублей. В программу включили творческие, развивающие и активные мероприятия, а также орлятский круг. В 2024 году стоимость путевки в «Чайку» максимально достигала 22 000 рублей за 14 дней. За десятидневную смену там просили 15 730 рублей (+12%). «Олимпиец» В лагере «Олимпиец» стоимость путевки на 14 дней без субсидии начинается от 32 300 рублей. По такому тарифу ребенок размещается в евро-домике без санузла. Туалет и умывальники при этом находятся в ближайшем корпусе. По тарифу от 34 800 до 36 300 ребенка заселят в финский домик на восемь человек с личным санузлом. В программе — активный и творческий отдых с участием педагогов. В прошлом году стоимость смены в «Олимпийце» начиналась от 26 тысяч рублей. Максимально за путевку просили 30 тысяч рублей (+17,4%). «Черемушки» ДОЛ «Черемушки» за десятидневную смену при размещении в номерах «стандарт» просит 29 700 рублей, в категории «комфорт» — 32 000 рублей. Каждый заезд будет тематическим. В программу включили смены, посвященные мультфильму «Корпорация монстров», предкам, профориентации, природе, школе сыщиков и Рио-де-Жанейро. За путевку при стандартном размещении в 2024 году пришлось бы отдать 27 000 рублей. Номера «комфорт» обходились челябинцам в 29 000 рублей (+ 9,1%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стоимость путевок в оздоровительные детские лагерявы росла до 17%. Как изменились цены на смены за год и какие развлечения запланировали в ДОЛ региона — рассказывает URA.RU. В лагере «Лесная семейка» места остались лишь на последнюю смену в августе. Без субсидии стоимость — 31 тысяча рублей, а для школьников из Челябинска и Златоуста — 29 тысяч рублей. При этом максимальная цена путевки в июне и июле составила 38 тысяч рублей. В программу включили уроки гребли на сапборде, пешие походы в нацпарк «Таганай», сплав по реке Ай и другие активности. Среди развлечений также экстремальные уроки на лонгборде, трюковом самокате, а также творческие занятия. В прошлом году путевки предлагали за 35 500 рублей (+8%). ДОЛ «Еланчик» обозначил цену путевки «стандарт» в 38 и 42 тысячи рублей в зависимости от дат заезда. При размещении в номерах «комфорт» — в 40 и 44 тысячи рублей. В числе тематических смен: наука, творчество, экология, коммуникации, художественные навыки и лидерство. Стоимость путевки в прошлом году была дороже. За одну смену просили от 40 до 46 тысяч рублей (- 5%). Лагерь «Чайка» стоимость смены без субсидии определил в 26 тысяч рублей. Для детей из Челябинска путевка обойдется в 23 тысячи рублей, наименьшая стоимость при этом для школьников из Еманжелинска — 11167 рублей. В программу включили творческие, развивающие и активные мероприятия, а также орлятский круг. В 2024 году стоимость путевки в «Чайку» максимально достигала 22 000 рублей за 14 дней. За десятидневную смену там просили 15 730 рублей (+12%). В лагере «Олимпиец» стоимость путевки на 14 дней без субсидии начинается от 32 300 рублей. По такому тарифу ребенок размещается в евро-домике без санузла. Туалет и умывальники при этом находятся в ближайшем корпусе. По тарифу от 34 800 до 36 300 ребенка заселят в финский домик на восемь человек с личным санузлом. В программе — активный и творческий отдых с участием педагогов. В прошлом году стоимость смены в «Олимпийце» начиналась от 26 тысяч рублей. Максимально за путевку просили 30 тысяч рублей (+17,4%). ДОЛ «Черемушки» за десятидневную смену при размещении в номерах «стандарт» просит 29 700 рублей, в категории «комфорт» — 32 000 рублей. Каждый заезд будет тематическим. В программу включили смены, посвященные мультфильму «Корпорация монстров», предкам, профориентации, природе, школе сыщиков и Рио-де-Жанейро. За путевку при стандартном размещении в 2024 году пришлось бы отдать 27 000 рублей. Номера «комфорт» обходились челябинцам в 29 000 рублей (+ 9,1%).