Трассу под Челябинском перекрыли, а водителям советуют искать объезд

Полиция временно перекрыла дорогу "Вахрушево-Долгодеревенское»
Из-за проведения велогонки ограничено движение на автодороге «Вахрушево-Долгодеревенское» под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
«Внимание водителей! В связи с проведением велогонки 11 мая ограничено движение на автодороге „Вахрушево-Долгодеревенское“ со 2 по 12 километр», — пишет telegram-канал ведомства.
Госавтоинспекция просит водителей отнестись к мероприятию с пониманием. Автовладельцам предлагается воспользоваться альтернативными путями объезда.
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