10 мая 2025
09 мая 2025

Трассу под Челябинском перекрыли, а водителям советуют искать объезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция временно перекрыла дорогу "Вахрушево-Долгодеревенское»
Полиция временно перекрыла дорогу "Вахрушево-Долгодеревенское» Фото:

Из-за проведения велогонки ограничено движение на автодороге «Вахрушево-Долгодеревенское» под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Внимание водителей! В связи с проведением велогонки 11 мая ограничено движение на автодороге „Вахрушево-Долгодеревенское“ со 2 по 12 километр», — пишет telegram-канал ведомства.

Госавтоинспекция просит водителей отнестись к мероприятию с пониманием. Автовладельцам предлагается воспользоваться альтернативными путями объезда.

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Из-за проведения велогонки ограничено движение на автодороге «Вахрушево-Долгодеревенское» под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. «Внимание водителей! В связи с проведением велогонки 11 мая ограничено движение на автодороге „Вахрушево-Долгодеревенское“ со 2 по 12 километр», — пишет telegram-канал ведомства. Госавтоинспекция просит водителей отнестись к мероприятию с пониманием. Автовладельцам предлагается воспользоваться альтернативными путями объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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