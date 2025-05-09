Депутат Госдумы Лантратова предложила удвоить выплаты ветеранам

В России предложили удвоить размер ежемесячных выплат, предоставляемых ветеранам Великой Отечественной войны, а также освободить их от расходов на жилищно-коммунальную сферу. Об этом рассказала депутат Государственной Думы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны нужно увеличить вдвое. Кроме того, мы предлагаем полностью освободить их от расходов на ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Вместе с руководителем фракции „Справедливая Россия — за правду“ Сергеем Мироновым мы подготовили законопроект и направили его на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину», — написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Депутат объяснила свое предложение тем, что за прошедшее десятилетие инфляционные процессы привели к тому, что размер выплат ветеранам фактически утратил почти половину своей покупательной способности. В обращении к председателю правительства Мишустину инициативная группа попросила рассмотреть предложение и предоставить сведения о возможных расходах бюджета по данному вопросу.
Ранее Яна Лантратова выступила с предложением упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» тем, кто работает в оборонке. По ее мнению, следует отменить обязательное наличие ведомственных наград для получения права на соответствующие льготы, а также сократить минимальный трудовой стаж до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.
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