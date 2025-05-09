09 мая 2025

В Челябинске пытаются продать крупнейший ТРК за 2,7 миллиарда рублей. Скрин

ТРК «Фокус» в Челябинске снова выставили на продажу за 2,7 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр вновь выставили на продажу
Торговый центр вновь выставили на продажу Фото:

Один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов на Урале — ТРК «Фокус» в Челябинске снова выставили на продажу за 2,77 млрд рублей. Объект неоднократно предлагался к покупке, однако с 2022 года он так и не обрел нового владельца. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Центр самого большого спального района города. 7–10 мин на авто от центра города, огромные наземные паркинги, обеспечен высокий клиентский поток», — уточняется на сайте «Авито».

Также автор объявления сообщил, что торгово-развлекательный комплекс полностью заполнен арендаторами с 2009 года. Годовой арендный поток, включая прочие доходы, достигает 429 млн рублей.

Комплекс состоит из пяти этажей, включая нулевой. Возможности позволяют пристроить к объекту еще 20–30 тысяч квадратных метров торговых площадей.

Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус» сняли с публикации. Впервые новость о реализации ТРК появилась летом 2022 года. Тогда объект был выставлен почти за три миллиарда рублей.

Крупнейший ТРК снова предлагают приобрести почти за три миллиарда рублей
Крупнейший ТРК снова предлагают приобрести почти за три миллиарда рублей
Фото:

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Один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов на Урале — ТРК «Фокус» в Челябинске снова выставили на продажу за 2,77 млрд рублей. Объект неоднократно предлагался к покупке, однако с 2022 года он так и не обрел нового владельца. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Центр самого большого спального района города. 7–10 мин на авто от центра города, огромные наземные паркинги, обеспечен высокий клиентский поток», — уточняется на сайте «Авито». Также автор объявления сообщил, что торгово-развлекательный комплекс полностью заполнен арендаторами с 2009 года. Годовой арендный поток, включая прочие доходы, достигает 429 млн рублей. Комплекс состоит из пяти этажей, включая нулевой. Возможности позволяют пристроить к объекту еще 20–30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус» сняли с публикации. Впервые новость о реализации ТРК появилась летом 2022 года. Тогда объект был выставлен почти за три миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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