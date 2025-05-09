Один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов на Урале — ТРК «Фокус» в Челябинске снова выставили на продажу за 2,77 млрд рублей. Объект неоднократно предлагался к покупке, однако с 2022 года он так и не обрел нового владельца. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Центр самого большого спального района города. 7–10 мин на авто от центра города, огромные наземные паркинги, обеспечен высокий клиентский поток», — уточняется на сайте «Авито».
Также автор объявления сообщил, что торгово-развлекательный комплекс полностью заполнен арендаторами с 2009 года. Годовой арендный поток, включая прочие доходы, достигает 429 млн рублей.
Комплекс состоит из пяти этажей, включая нулевой. Возможности позволяют пристроить к объекту еще 20–30 тысяч квадратных метров торговых площадей.
Как сообщало URA.RU ранее, в августе 2024 года объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус» сняли с публикации. Впервые новость о реализации ТРК появилась летом 2022 года. Тогда объект был выставлен почти за три миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!