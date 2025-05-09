В Москве изучают инцидент с повисшими на карусели людьми в Магнитогорске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить результаты проверки инцидента с аварийной остановкой аттракциона в парке Магнитогорска Челябинской области, где люди 9 мая застряли на высоте вниз головой. Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях. Об этом говорится в telegram-канале Следственного комитета России.
«Организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, прокуратура Правобережного района Магнитогорска проводит проверку инцидента в парке развлечений «Центральная городская ярмарка». Аттракцион заклинило с людьми на высоте. По словам очевидцев, механизм застыл на полном ходу. Спустя 15 минут он был приведен в действие вручную.
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