В победный год челябинская милиция усилила борьбу с престпуностью

Милиция охраняла покой мирных граждан все годы Великой Отечественной войны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В 1945 году Советские войска одержали победу над фашистской Германией. Но внутри страны работа по борьбе с преступностью продолжалась полным ходом. Некоторые случаи из работы челябинской милиции указаны в ведомственных газетах, хранящихся в архивах ГУ МВД по Челябинской области.

Поимка государственного изменника

Одна из историй посвящена задержанию государственного изменника. Как пишет замначальника по политчасти линейного отдела милиции станции «Челябинск» Н. Бахрах в статье «Хроника боевых дней», все произошло во время ночного дежурства, на которое заступил милиционер Пятин. Страж порядка увидел человека между поездами с вещами. При этом билета при себе пассажир не имел.

«Выяснилось, что задержанный — дезертир и крупный государственный преступник. При обыске в его документах были обнаружены различные справки на немецком и русском языках. Инженер по профессии, он помогал фашистской Германии, доставляя врагу черновики чертежей», — отмечает в заметке Бахрах.

Вор с медалью

Еще одна из историй Бахраха связана с задержанием вора, орудующего на вокзалах и в поездах. Он практиковался на «рывках» (резко вырывал чемодан из рук пассажиров).

«В ту ночь вор пробрался под вагон поезда, когда шла посадка, намереваясь „сделать рывок чемодана“, но был замечен милиционером Максимовым. Задержанного доставили в линейный отдел милиции ст. Челябинск. При обыске у него нашли документы на другую фамилию, огнестрельное оружие и медаль. Оказалось, что задержанный — дезертир и крупный вор», — описывает сотрудник ведомства.

Грабители-заводчане

В одном из выпусков газеты «На боевом посту» от 1945 года в заметке «Оперуполномоченный УР» рассказана история оперуполномоченного угрозыска Златоустовского горотдела НКВД Гущина. Он несколько дней под видом обычного жителя вычислял банду, грабившую квартиры.

«На грабителя вышел по часам, которые увидел на руке одного из поселковых жителей. Поймали преступников сразу после очередного ночного налета — по горячим следам», — говорится в заметке.

Грабителями оказались начальник одного цеха и слесарь того же завода. Одного из них осудили на 10 лет, другого на пять.

Ограбление детского сада

В этой же газете была опубликована история участкового уполномоченного младшего лейтенанта милиции Михайлова. Он в одиночку раскрыл кражу 20 комплектов постельных принадлежностей из детских яслей.

«Михайлов быстро нашел краденное и уже через четыре часа принес вещи в детский сад. Благодарность сотруднику милиции „за умение действовать с молниеносной быстротой“ передали заведующая яслями, врач и профорг», — говорится в заметке.

После Победы в Великой Отечественной войне СССР приступил к восстановлению. Страна возвращалась к обычному ритму жизни. Но правоохранительные органы продолжили свою борьбу с преступностью, передавая знания и навыки новым поколениям.