10 мая 2025
09 мая 2025

Из-за аварии без воды остались силовики и жители Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на водоводе произошла вблизи улицы Энгельса, 58 (фото из архива)
Авария на водоводе произошла вблизи улицы Энгельса, 58 (фото из архива) Фото:

Из-за аварии на водоводе на улице Энгельса в Челябинске без воды остались жители домов в центре города, а также ряд административных зданий, включая УФСБ по адресу Коммуны, 70. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

«Специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Центральном районе. В связи с этим, временно прекращена подача воды в административные здания, расположенные по следующим адресам: улица Васенко, дома № 8, 37 и 39; улица Карла Маркса, дом № 131; улица Коммуны, дома № 68 и 70», — пишет telegram-канал МУП «ПОВВ».

Однако это не единственные дома, где отключили воду. Для выполнения восстановительных работ временно ограничена подача ресурса по адресам: улица Худякова 4, 6, 8, улица Энтузиастов, 31 и улица Энгельса 52, 56, 58.

Для жителей организован подвоз воды, питьевая бочка находится около дома № 6 по улице Худякова. Когда специалисты МУП «ПОВВ» устранят аварию — не сообщается.

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Из-за аварии на водоводе на улице Энгельса в Челябинске без воды остались жители домов в центре города, а также ряд административных зданий, включая УФСБ по адресу Коммуны, 70. Об этом сообщает МУП «ПОВВ». «Специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Центральном районе. В связи с этим, временно прекращена подача воды в административные здания, расположенные по следующим адресам: улица Васенко, дома № 8, 37 и 39; улица Карла Маркса, дом № 131; улица Коммуны, дома № 68 и 70», — пишет telegram-канал МУП «ПОВВ». Однако это не единственные дома, где отключили воду. Для выполнения восстановительных работ временно ограничена подача ресурса по адресам: улица Худякова 4, 6, 8, улица Энтузиастов, 31 и улица Энгельса 52, 56, 58. Для жителей организован подвоз воды, питьевая бочка находится около дома № 6 по улице Худякова. Когда специалисты МУП «ПОВВ» устранят аварию — не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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