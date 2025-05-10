Из-за аварии без воды остались силовики и жители Челябинска

Из-за аварии на водоводе на улице Энгельса в Челябинске без воды остались жители домов в центре города, а также ряд административных зданий, включая УФСБ по адресу Коммуны, 70. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».
«Специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Центральном районе. В связи с этим, временно прекращена подача воды в административные здания, расположенные по следующим адресам: улица Васенко, дома № 8, 37 и 39; улица Карла Маркса, дом № 131; улица Коммуны, дома № 68 и 70», — пишет telegram-канал МУП «ПОВВ».
Однако это не единственные дома, где отключили воду. Для выполнения восстановительных работ временно ограничена подача ресурса по адресам: улица Худякова 4, 6, 8, улица Энтузиастов, 31 и улица Энгельса 52, 56, 58.
Для жителей организован подвоз воды, питьевая бочка находится около дома № 6 по улице Худякова. Когда специалисты МУП «ПОВВ» устранят аварию — не сообщается.
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