10 мая 2025

В женском монастыре Челябинска зацвел миндаль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сестры бережно ухаживают за монастырским садом
Сестры бережно ухаживают за монастырским садом Фото:

В Одигитриевском женском монастыре Челябинска зацвел миндаль. Небольшой куст украсили нежно-розовые бутоны, привлекшие внимание верующих и гостей обители. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Сестры уверены, куст со временем вырастет в большое дерево и распустит свои красивые цветы. В Ветхом Завете миндаль олицетворяет готовность следовать Божьей воле. Его название на иврите переводится как „бодрствующий“ — ведь он одним из первых пробуждается весной», — подчеркнули в монастыре.

Кроме того, священнослужители напомнили, что именно из миндального дерева, согласно Писанию, был создан жезл Аарона — знак божественного избранничества. Цветение растения в монастырском саду стало не только природным явлением, но и поводом для размышлений о духовных истинах.

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В Одигитриевском женском монастыре Челябинска зацвел миндаль. Небольшой куст украсили нежно-розовые бутоны, привлекшие внимание верующих и гостей обители. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. «Сестры уверены, куст со временем вырастет в большое дерево и распустит свои красивые цветы. В Ветхом Завете миндаль олицетворяет готовность следовать Божьей воле. Его название на иврите переводится как „бодрствующий“ — ведь он одним из первых пробуждается весной», — подчеркнули в монастыре. Кроме того, священнослужители напомнили, что именно из миндального дерева, согласно Писанию, был создан жезл Аарона — знак божественного избранничества. Цветение растения в монастырском саду стало не только природным явлением, но и поводом для размышлений о духовных истинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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