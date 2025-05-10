В Одигитриевском женском монастыре Челябинска зацвел миндаль. Небольшой куст украсили нежно-розовые бутоны, привлекшие внимание верующих и гостей обители. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.
«Сестры уверены, куст со временем вырастет в большое дерево и распустит свои красивые цветы. В Ветхом Завете миндаль олицетворяет готовность следовать Божьей воле. Его название на иврите переводится как „бодрствующий“ — ведь он одним из первых пробуждается весной», — подчеркнули в монастыре.
Кроме того, священнослужители напомнили, что именно из миндального дерева, согласно Писанию, был создан жезл Аарона — знак божественного избранничества. Цветение растения в монастырском саду стало не только природным явлением, но и поводом для размышлений о духовных истинах.
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