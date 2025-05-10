10 мая 2025
09 мая 2025

Челябинец испугал своим членом целый дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Непристойное поведение челябинца попало на камеру домофона
Непристойное поведение челябинца попало на камеру домофона Фото:

Жители дома на улице Братьев Кашириных столкнулись с шокирующим происшествием. Поздней ночью неизвестный мужчина, преодолев ограждение закрытого двора, начал вести себя крайне вызывающе: он оголился, после чего стал нажимать кнопки домофонов в случайные квартиры.

«Неадекватный мужчина показывал в домофон свой член. Несмотря на тревожное поведение незнакомца, один из жильцов дистанционно открыл ему дверь. Проникнув в подъезд, мужчина начал ходить по этажам», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Испуганные жители вызвали полицию. Прибывший наряд задержал нарушителя и доставил его в отделение для дальнейшего разбирательства.

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Жители дома на улице Братьев Кашириных столкнулись с шокирующим происшествием. Поздней ночью неизвестный мужчина, преодолев ограждение закрытого двора, начал вести себя крайне вызывающе: он оголился, после чего стал нажимать кнопки домофонов в случайные квартиры. «Неадекватный мужчина показывал в домофон свой член. Несмотря на тревожное поведение незнакомца, один из жильцов дистанционно открыл ему дверь. Проникнув в подъезд, мужчина начал ходить по этажам», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Испуганные жители вызвали полицию. Прибывший наряд задержал нарушителя и доставил его в отделение для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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