Жители дома на улице Братьев Кашириных столкнулись с шокирующим происшествием. Поздней ночью неизвестный мужчина, преодолев ограждение закрытого двора, начал вести себя крайне вызывающе: он оголился, после чего стал нажимать кнопки домофонов в случайные квартиры.
«Неадекватный мужчина показывал в домофон свой член. Несмотря на тревожное поведение незнакомца, один из жильцов дистанционно открыл ему дверь. Проникнув в подъезд, мужчина начал ходить по этажам», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Испуганные жители вызвали полицию. Прибывший наряд задержал нарушителя и доставил его в отделение для дальнейшего разбирательства.
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