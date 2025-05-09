В поселке Развязка недалеко от деревни Чурилово под Челябинском отключили воду. Мера необходима для поиска повреждения на трубопроводе. Об этом предупредили на официальной странице горводоканала.
«В целях определения повреждения на водопроводной магистрали, снабжающей водой жителей поселка, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды. Временное отсутствие водоснабжения затронуло все частные дома в поселке Развязка», — сообщили в telegram-канале МУП «ПОВВ».
Специалисты предприятия уже приступили к обследованию участка трубопровода, чтобы определить точное место повреждения. Время начала подачи ресурса не называется.
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