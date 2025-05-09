09 мая 2025

Челябинский поселок оставили без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинском поселке отключили водоснабжение
В челябинском поселке отключили водоснабжение Фото:

В поселке Развязка недалеко от деревни Чурилово под Челябинском отключили воду. Мера необходима для поиска повреждения на трубопроводе. Об этом предупредили на официальной странице горводоканала.

«В целях определения повреждения на водопроводной магистрали, снабжающей водой жителей поселка, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды. Временное отсутствие водоснабжения затронуло все частные дома в поселке Развязка», — сообщили в telegram-канале МУП «ПОВВ».

Специалисты предприятия уже приступили к обследованию участка трубопровода, чтобы определить точное место повреждения. Время начала подачи ресурса не называется. 

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В поселке Развязка недалеко от деревни Чурилово под Челябинском отключили воду. Мера необходима для поиска повреждения на трубопроводе. Об этом предупредили на официальной странице горводоканала. «В целях определения повреждения на водопроводной магистрали, снабжающей водой жителей поселка, специалисты МУП „ПОВВ“ приостановили подачу воды. Временное отсутствие водоснабжения затронуло все частные дома в поселке Развязка», — сообщили в telegram-канале МУП «ПОВВ». Специалисты предприятия уже приступили к обследованию участка трубопровода, чтобы определить точное место повреждения. Время начала подачи ресурса не называется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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