09 мая 2025

«Наворачиваются слезы»: челябинцы заключили в объятия своих родственников из прошлого. Видео

Челябинские ветераны СВО и участники ВОВ объединились в трогательном видеоролике
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник спецоперации поделился лиричным видео к 9 Мая
Участник спецоперации поделился лиричным видео к 9 Мая Фото:

Ветераны специальной военной операции (СВО) из Челябинска и их родственники, участники Великой Отечественной войны, под звучание стихотворения советского поэта Константина Симонова «Жди меня» объединились в трогательном видеоролике. Соответствующим видео, сделанным с помощью искусственного интеллекта, поделился боец из столицы региона с позывным «Депутат» в telegram-канале «Будни мобика».

«Хотел написать что-то доброе, патриотичное. Но каждый раз, как смотрю видео, на глазах наворачиваются слезы, а сердце переполняют эмоции, и в голове ни одной мысли, только чувства. Почувствуйте и вы», — написал челябинец.

В съемках видео принял участие не только сам боец, но и депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков, а также первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев, служащие в зоне проведения СВО. Целью ролика стало напоминание о том, что связь поколений и верность Родине остаются неизменными ценностями для всех защитников страны.

Благодаря использованию нейросетей авторам видео удалось виртуально объединить представителей разных поколений. Герои боевых действий обнимают друг друга, передавая преемственность и единство духа.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА.

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Ветераны специальной военной операции (СВО) из Челябинска и их родственники, участники Великой Отечественной войны, под звучание стихотворения советского поэта Константина Симонова «Жди меня» объединились в трогательном видеоролике. Соответствующим видео, сделанным с помощью искусственного интеллекта, поделился боец из столицы региона с позывным «Депутат» в telegram-канале «Будни мобика». «Хотел написать что-то доброе, патриотичное. Но каждый раз, как смотрю видео, на глазах наворачиваются слезы, а сердце переполняют эмоции, и в голове ни одной мысли, только чувства. Почувствуйте и вы», — написал челябинец. В съемках видео принял участие не только сам боец, но и депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков, а также первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев, служащие в зоне проведения СВО. Целью ролика стало напоминание о том, что связь поколений и верность Родине остаются неизменными ценностями для всех защитников страны. Благодаря использованию нейросетей авторам видео удалось виртуально объединить представителей разных поколений. Герои боевых действий обнимают друг друга, передавая преемственность и единство духа. Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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