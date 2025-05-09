Ветераны специальной военной операции (СВО) из Челябинска и их родственники, участники Великой Отечественной войны, под звучание стихотворения советского поэта Константина Симонова «Жди меня» объединились в трогательном видеоролике. Соответствующим видео, сделанным с помощью искусственного интеллекта, поделился боец из столицы региона с позывным «Депутат» в telegram-канале «Будни мобика».
«Хотел написать что-то доброе, патриотичное. Но каждый раз, как смотрю видео, на глазах наворачиваются слезы, а сердце переполняют эмоции, и в голове ни одной мысли, только чувства. Почувствуйте и вы», — написал челябинец.
В съемках видео принял участие не только сам боец, но и депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков, а также первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев, служащие в зоне проведения СВО. Целью ролика стало напоминание о том, что связь поколений и верность Родине остаются неизменными ценностями для всех защитников страны.
Благодаря использованию нейросетей авторам видео удалось виртуально объединить представителей разных поколений. Герои боевых действий обнимают друг друга, передавая преемственность и единство духа.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА.
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