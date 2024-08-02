Коллектив Тюменского драматического театра устроил бунт из-за арестованного директора

В Тюменском драмтеатре выпустили афишу с портретом арестованного директора

02 августа 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Коллектив Тюменского драматического театра устроил бунт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Коллектив Тюменского драматического театра выпустил афишу с портретом арестованного по подозрению в коррупции директора культурного учреждения Сергея Осинцева. Сообщают источники URA.RU, приближенные к Тюменскому концертно — театральному объединению (ТКТО), в который входит драмтеатр. По мнению инсайдеров, данное решение не было согласовано с вышестоящем начальством, что отражает развязность подчиненных директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер. «По закону Российской Федерации о культуре организации исполнительских искусств и музеи вправе самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов. Это распространяется на проводимые ими зрелищные мероприятия», — комментирует департамент культуры Тюменской области. Ранее сообщалось, что Тюмени арестованы директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин по обвинению в мошенничестве. С января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно готовили договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин. По версии следствия, таким образом они похитили более 14 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллектив Тюменского драматического театра выпустил афишу с портретом арестованного по подозрению в коррупции директора культурного учреждения Сергея Осинцева. Сообщают источники URA.RU, приближенные к Тюменскому концертно — театральному объединению (ТКТО), в который входит драмтеатр. По мнению инсайдеров, данное решение не было согласовано с вышестоящем начальством, что отражает развязность подчиненных директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер. «По закону Российской Федерации о культуре организации исполнительских искусств и музеи вправе самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов. Это распространяется на проводимые ими зрелищные мероприятия», — комментирует департамент культуры Тюменской области. Ранее сообщалось, что Тюмени арестованы директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин по обвинению в мошенничестве. С января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно готовили договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин. По версии следствия, таким образом они похитили более 14 миллионов рублей.